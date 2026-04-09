Un ruj statement a fost dintotdeauna o mișcare de putere, o modalitate de a capta atenția și de a exprima încredere. De la o sportivă olimpică la o politiciană și fondatoare de branduri de succes, am aflat secretele din spatele look-ului care le oferă un boost de încredere, fie că sunt pe scena globală sau într-o ședință pe Zoom.

Nuanțe puternice, de la roșu la prună

Pentru Colette Laxton, fondatoarea The Inkey List, look-ul său emblematic este incomplet fără un ruj roșu-portocaliu. „Trebuie să fie puternic și solid, dar cremos și ușor de purtat”, spune ea despre rujul La Bouche Rouge în nuanța La Folie. Câteva aplicări o fac să se simtă „gata să cucerească lumea!”.

Iar pentru politiciana Ilhan Omar, prima legiuitoare somalezo-americană din Congresul SUA, încrederea vine dintr-o nuanță clasică. Rujul Revlon Super Lustrous în nuanța 477 Black Cherry, un pruniu intens cu finish satinat, este alegerea ei. „Este cel mai apropiat de nuanța mea naturală și oferă buzelor un strop de culoare”, explică Omar. „Nu am crescut purtând ruj și încă prefer un look mai discret, așa că aceasta este nuanța cu care mă simt cel mai confortabil într-un mod natural.”

Contur precis și un strop de gloss

Ayesha Curry, fondatoarea Sweet July, mizează pe o combinație de marouri care „face o declarație, dar pare în același timp un look obținut fără efort”. Ea începe prin a-și contura buzele cu creionul One/Size by Patrick Starrr Lip Snatcher în nuanța Rent Due, un maro mat, peste care aplică gloss-ul caramel Sweet July Lip Treatment în nuanța Rum Cake. „Creionul îmi oferă un contur frumos, iar tratamentul de buze le menține lucioase și voluptoase”, mărturisește Curry.

Stilista vedetelor Shiona Turini, responsabilă pentru costumele din turneul „Cowboy Carter” al lui Beyoncé, preferă „o buză naturală cu un pic de accent”. Secretul ei? „Vincent Oquendo m-a făcut să mă reîndrăgostesc de creionul de buze și, recent, când m-a machiat, a combinat creionul de buze Make Up Forever în nuanța Limitless Brown cu gloss-ul Hourglass Unreal High Shine Volumizing Gloss în nuanța Halo.” Efectul a fost instantaneu. „Și, wow, nimeni nu-mi stătea în cale în ziua aceea.” Pentru Turini, totul se rezumă la „acel echilibru între lejeritate și intenție”.

Sade Mims, fondatoarea brandului de accesorii Edas, are o abordare similară. „Când vreau să mă simt stăpână pe situație și încrezătoare, înclin spre o abordare de tipul «mai puțin înseamnă mai mult».” Ea folosește creionul Urban Decay 24/7 Glide-On în nuanța Hidden Truth și un strop de balsam Eadem Le Chouchou în nuanța Bissap. „Această combinație pentru buze este singurul lucru pe care îl pot aplica și care mă face instantaneu să mă simt aranjată, chiar dacă nu port niciun alt machiaj”, spune ea. „Mă face să mă simt în cea mai bună formă a mea.”

Look-ul natural, dar cu un secret

V-ați gândit vreodată că secretul unui look impecabil poate sta într-un simplu balsam de buze? Pentru înotătoarea paralimpică Ali Truwit, totul pornește de la hidratare. „Aplic unguentul vindecător Aveeno Skin Relief în timpul pregătirii tenului pentru a mă asigura că buzele mele nu sunt crăpate sau uscate, mai ales în timpul iernilor de pe Coasta de Est”, dezvăluie ea. Ulterior, folosește un creion de buze bej-roz (alternând între Rhode Peptide Lip Pencil în Lunge și L’Oreal Paris Colour Riche Lip Liner în Worth It) și un gloss roz deschis, precum Eadem Le Chouchou Peptide Lip Balm în Guava Fresca.

Gimnasta olimpică Suni Lee preferă un look simplu, dar de impact. Ea își conturează buzele cu două creioane Make Up For Ever în nuanța Where Walnut, apoi aplică tratamentul Ole Henriksen Pout Preserve Peptide Lip Treatment în Crème Brûlée. Despre acesta din urmă, Lee spune simplu: „[Este] cel mai bun lucru pe care l-am pus vreodată pe buze.”

Minimalismul este cheia și pentru Telsha Anderson-Boone, consultant creativ. Ea combină creionul Merit Sheer Lip Liner în Warm Peach Brown cu gloss-ul Eadem Lip Gloss în Butter Mochi, aplicat peste balsamul clasic Burt’s Bees Beeswax Lip Balm.

Inspirație din anii ’90 și TikTok

Actrița și cântăreața Reneé Rapp și-a găsit combinația preferată pe TikTok. După ce a descoperit stain-ul de buze Palladio, îl folosește pentru a-și contura subtil buzele, adăugând apoi definire cu creionul Make Up For Ever Artist Color Pencil Extreme în Wherever Walnut. La final, aplică uleiul L’Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron în Wine O’Clock. Rezultatul? „Arată bestial”, spune ea.

Și actrița Dove Cameron se inspiră din trecut. „Ador un creion de buze maro, foarte extravagant, în stilul anilor ’90”, recunoaște ea. Rutina ei include creionul peel-off Sacheu în Muah-ve, rafinat cu Make Up For Ever Artist Color Pencil în Endless Cacao, și un strat de balsam Burt’s Bees. Deși îl numește un look „plictisitor”, simplitatea sa emană eleganță.

Sabrina Elba, fondatoarea S’Able Labs, recreează si un look specific anilor ’90. Ea sculptează buzele cu creionul m.ph by Mary Phillips Overliner în Double Shot, umple cu rujul Sunnies Face Fluffmatte în Brunette și sigilează totul cu balsamul propriului brand, S’able Labs Moringa Lip Salve în Sisterwife.

Pentru makeup artistul Katie Jane Hughes, combinația care o face să se simtă puternică este creionul Make Up For Ever Color Pencil în Endless Cacao și propriul său produs, KJH.brand Prism Lite Lip Crayon în Mirage. „Această combinație mă face să mă simt frumoasă”, spune Hughes. „Apelez la ea ori de câte ori trebuie să fiu «în priză» și să mă simt puternică, ca cea mai bună versiune a mea.”