Prințesa de Wales a apărut la Catedrala din Canterbury într-o ținută impecabilă, dar un detaliu subtil a atras atenția tuturor. Kate a modificat un palton de designer în valoare de 2.850 de lire sterline, renunțând la un element cheie al designului original și asortându-l cu o pereche de bijuterii cu o semnificație aparte.

Paltonul de 2.850 de lire și detaliul ascuns

Miercuri, Prințul și Prințesa de Wales l-au reprezentat pe Regele Charles la un eveniment important la Catedrala din Canterbury, unde au întâmpinat-o pe Dame Sarah Mullally, prima femeie lider a Bisericii Anglicane. Pentru această ocazie, Kate a ales un palton-rochie nou, o creație a brandului său preferat, Suzannah London. Piesa este realizată dintr-un amestec de lână și cașmir, având o croială modernă, semi-cambrată, conturată cu satin de mătase neagră.

Numai că, la o privire mai atentă, lucrurile stau puțin diferit. Piesa vestimentară, care costă 2.850 de lire, vine în mod normal cu o curea detașabilă, la care Kate a renunțat cu această ocazie. Ținuta a fost completată de o pălărie supradimensionată semnată Juliette Botterill și un coc elegant, strâns la spate.

Cerceii de la botezul Prințului Louis

Dar detaliile nu s-au oprit aici. Prințesa a ales să poarte o pereche de bijuterii cu o puternică încărcătură emoțională. Este vorba despre cerceii cu perle de la Cassandra Goad, în formă de floare de cavolfiore.

Un gest discret, dar plin de semnificație.

Aceștia sunt exact cerceii pe care i-a purtat la botezul fiului său cel mic, Prințul Louis, în 2018, aducând o notă personală și sentimentală întregului ansamblu.

Omagiu pentru Nigeria și Regina Elisabeta a II-a

Apariția de la Canterbury vine la doar o săptămână după ce Prințesa a impresionat la Banchetul de Stat nigerian organizat la Castelul Windsor. Atunci, Kate a oferit o adevărată lecție de eleganță regală, purtând o rochie verde smarald, creată special pentru ea de designerul Andrew Gn. V-ați gândit vreodată câtă strategie se ascunde în spatele unei culori? Nuanța vibrantă a fost un omagiu adus steagului Nigeriei (care are culorile verde și alb), o tactică diplomatică ce amintește de regretata Regină Elisabeta a II-a, care folosea adesea culorile sau simbolurile naționale în ținutele sale. Aceasta a fost a doua oară când Kate a purtat o creație a designerului din Singapore, prima fiind la Trooping the Colour în 2023.

Un look inspirat direct de Prințesa Diana

Iar seria omagiilor nu se încheie aici. Mai devreme în aceeași zi, la primirea oficială a președintelui Republicii Federale Nigeria, Bola Tinubu, și a soției sale, Oluremi Tinubu, Kate (în vârstă de 44 de ani) a adus un tribut subtil soacrei sale, Prințesa Diana. A purtat o rochie-creion în două tonuri, cu nasturi dubli, un stil ce amintește puternic de anii ’80.

Până la urmă, cum să nu observi asemănarea? Ținuta sa gri deschis a fost aproape o replică a unui palton Catherine Walker roșu, purtat de Diana în 1989, la Colegiul Naval Dartmouth. Ambele piese vestimentare aveau exact aceleași revere și nasturi albi contrastanți.