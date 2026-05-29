Zara Larsson a stârnit un val uriaș de reacții pe rețelele sociale după cea mai recentă apariție a sa pentru ediția din iunie 2026 a revistei Vogue Singapore. Artista în vârstă de 28 de ani a purtat un body Louis Vuitton extrem de decupat, care a generat peste 6.4 milioane de vizualizări pe X în doar 24 de ore de la publicare.

https://x.com/PopBase/status/2059919240698761259

https://x.com/Celebfun3/status/2060000295560614307

Recomandări Zara Tindall, apariție surpriză în blugi și o jachetă de 345 de lire

https://x.com/PopBase/status/2059917438737916160

Dincolo de cifrele impresionante, această ședință foto ne arată cât de subțire este granița dintre modă asumată și expunere gratuită în era digitală. Imaginează-ți că deschizi telefonul dimineața și vezi un val de opinii contradictorii despre corpul unei femei. Până la urmă, miza nu este doar despre un simplu articol vestimentar de lux, ci despre cum percepem noi libertatea de exprimare prin haine și presiunea de a fi mereu perfecte sub lupa publicului.

Un look îndrăzneț care a aprins spiritele

Nu e prima dată când cântăreața adoptă un stil extrem de curajos. Încă din luna martie, ea a publicat imagini în care purta lenjerie roz la vedere pe sub pantaloni cu talie joasă, un look care a adunat rapid comentarii entuziaste. Numai că acum, contextul este cu totul altul. Așa cum relatează Theblast într-un material detaliat, piesa centrală a controversei de acum este un body maro închis, acoperit subtil cu monogramele aurii Louis Vuitton.

Recomandări Zara Larsson lansează costume de baie de la 35 de dolari sub brandul propriu

Designul piesei este unul care nu lasă absolut deloc loc imaginației. Vorbim despre un decolteu amplu, bretele foarte subțiri și o tăietură înaltă pe picior, completată la spate cu un finisaj tip tanga care îi accentuează formele. Larsson a accesorizat ținuta cu un choker din perle, cercei asortați și pantofi cu toc maro. Așezată pe podea cu spatele ușor arcuit, a livrat o ipostază dramatică.

Reacțiile fanilor nu au întârziat

Și taberele s-au format imediat pe rețelele sociale. În timp ce o parte din public a lăudat direcția artistică, postarea adunând rapid peste 87.000 de aprecieri și sute de comentarii, alții au taxat destul de dur alegerea stilistică.

„Combinația Louis Vuitton și Vogue Singapore este una solidă. Arată grozav!” – Fan, pe platforma X

Iar la polul opus, criticile au vizat direct atitudinea artistei.

„Deloc atractivă, se străduiește prea mult, doar o blondă banală.” – Utilizator anonim, pe platforma X

Chiar trebuie să fim mereu atât de aspre unele cu altele?

Recomandări Zara Larsson readuce moda Y2K cu 7 tatuaje fluture strălucitoare pe spate

Alte ținute la fel de transparente

Gândește-te la presiunea pe care o resimțim noi când ne alegem hainele pentru o simplă ieșire. Ședința foto a Zarei a inclus și alte ținute care sfidează confortul vizual clasic. Pentru imaginea de copertă, ea a purtat un tricou scurt de culoarea piersicii, pliat chiar sub piept, și pantaloni scurți cu imprimeu floral. O altă fotografie o surprinde într-un ansamblu aproape complet transparent din dantelă nude, cu buzunare negre mari aplicate direct pe zona bustului pentru o acoperire minimă, asortat cu o fustă neagră minusculă.

Aceste alegeri editoriale împing constant limitele a ceea ce considerăm purtabil. Întrebarea reală este dacă acest val de haine complet transparente va influența cumva colecțiile de vară din magazinele noastre obișnuite sau dacă va îngheța definitiv în stadiul de experiment fotografic.