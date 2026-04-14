Gala Met este cunoscută pentru temele sale spectaculoase, dar nu de puține ori celebritățile aleg să meargă pe propriul drum stilistic. De-a lungul anilor, nu mai puțin de 84 de vedete au decis să ignore codul vestimentar, creând momente memorabile pe covorul roșu, de la Jennifer Love Hewitt în 1999 și până la aparițiile recente.

Punk? Nu, mulțumesc!

Una dintre cele mai notabile ediții în care invitații au sfidat în masă tematica a fost cea din 2013, dedicată curentului „PUNK: Chaos to Couture”. Jennifer Lawrence, de exemplu, a ales eleganța sobră, nu anarhia. A purtat o creație Raf Simons pentru Christian Dior care reinterpreta modern celebrul New Look. Iar Katy Perry a apărut într-o ținută bizantină Dolce & Gabbana, care părea să preceadă mișcarea punk cu câteva sute de ani. Nici Kate Upton nu s-a conformat, optând pentru o rochie verde smarald Diane von Furstenberg, în timp ce Ashley Olsen a ales o piesă vintage Christian Dior.

Situația s-a repetat și în 2014, la gala dedicată creatorului Charles James, renumit pentru rochiile sale de bal. Multe vedete au contracarat tema cu ținute ultra-moderne. Lupita Nyong’o a strălucit într-o creație Prada inspirată de Josephine Baker, iar Michelle Williams a ales o rochie mini Louis Vuitton. Însă actul suprem de rebeliune vestimentară i-a aparținut lui Erykah Badu, care a pășit în Great Hall într-o salopetă couture Givenchy și o pălărie supradimensionată.

Șoapte, nu țipete vestimentare

Tema „Camp” din 2019 încuraja invitații să fie îndrăzneți, să aleagă pene, paiete și look-uri maximaliste. Numai ca unii au ales o abordare șocant de simplă. Gwyneth Paltrow, în schimb, a optat pentru o rochie galbenă din șifon de la Chloé. A fost o apariție elegantă, care a șoptit într-o mulțime de ținute care, pe bune, țipau.

Un contrast izbitor.

Dar poate cea mai discutată apariție nonconformistă a fost cea a lui Kim Kardashian din 2021, la tema „In America: A Lexicon of Fashion”. Vedeta a apărut într-o ținută Balenciaga care o acoperea integral, din cap până în picioare, o declarație stilistică ce a stârnit nenumărate dezbateri.

Flori? Mai degrabă cristale!

Nici ediția din 2024, cu tema „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” și dress code-ul „Garden of Time”, nu a fost scutită de rebeli. Invitații erau încurajați să poarte ținute inspirate de natură și flori. totusi, celebrități precum Emily Ratajkowski și Anok Yai au ales rochii strălucitoare, acoperite cu cristale. Adwoa Aboah a ales o creație roșie H&M (care îi dezvăluia sarcina), renunțând complet la motivele florale.

La o ediție recentă, care încuraja costumele croite impecabil („Superfine: Tailoring Black Style”), mai multe vedete au preferat rochiile romantice sau vaporoase. Printre ele s-au numărat Dua Lipa, Nicole Kidman și Gigi Hadid, care au respins ideea de costum în favoarea unor rochii de gală clasice. V-ați fi așteptat ca tocmai ele să ignore o temă despre croitorie?

Această tradiție a nonconformismului nu e deloc nouă. Încă din 1999, la gala cu tematică „Rock Style”, Jennifer Love Hewitt a întors toate privirile apărând într-o fustă de bal cu pene de marabu, o alegere care nu avea, la prima vedere, nicio legătură cu rock and roll-ul.