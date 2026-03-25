Fanii regali așteaptă cu nerăbdare noua expoziție de modă, „Queen Elizabeth II: Her Life in Style”, care se deschide la Palatul Buckingham pe 10 aprilie 2026. Este cea mai mare și mai cuprinzătoare prezentare a modei regretatei Regine, iar detaliile din culise sunt de-a dreptul fascinante. Caroline de Guitaut, expertă la Royal Collection Trust și mintea din spatele expoziției, descrie stilul monarhului ca fiind „elegant, reținut și adecvat”, adăugând că aceasta „urma întru totul moda”.

O ierarhie a buzunarelor

La prima vedere, un detaliu banal. Și totuși, ținutele Elisabetei erau meticulos selectate și proiectate, iar un element definitoriu era buzunarul. Dimensiunile acestora erau create special în funcție de ce urma să poarte regina în ziua respectivă. V-ați fi gândit vreodată la asta?

Caroline de Guitaut explică pe larg cum stăteau, de fapt, lucrurile. „Buzunarele sunt finisate în moduri diferite, în funcție de ce punea în ele. Cele căptușite cu bumbac erau mai durabile; cele căptușite cu mătase ar fi putut fi pentru mănușile de călărie. Exista o ierarhie a buzunarelor.”

Un moment memorabil care ilustrează perfect acest aspect a fost în 2019. Atunci, monarhul în vârstă de 93 de ani a zâmbit larg într-un portret în care poza relaxată, cu mâinile în buzunare. Rochia avea buzunare adânci, permițându-i să pară mai „liberă” în fotografie.

Rochiile uitate de domnișoară de onoare

Colecția expusă la The King’s Gallery (locul unde regina a fost botezată, înainte ca vechea capelă să fie distrusă în Blitz) începe cu două rochii de domnișoară de onoare mai puțin cunoscute, purtate de Elisabeta la începutul anilor ’30.

Una dintre ele, cu volane izbitoare pe umeri, îi oferea tinerei prințese un aer angelic. Iar rochia a fost purtată la nunta unchiului său, Prințul George, Duce de Kent, cu Prințesa Marina a Greciei și Danemarcei, în noiembrie 1934.

Sunt printre piesele preferate ale curatorului.

Caroline de Guitaut spune că aceste rochii sunt „atât de drăguțe, emoționante și atât de necunoscute”.

Panica din spatele rochiei de mireasă

Poate cel mai memorabil moment vestimentar al regretatei Regine a avut loc pe 20 noiembrie 1947. Atunci, publicul a văzut pentru prima dată rochia ei de mireasă din mătase chinezească, cu o trenă de 15 picioare (aproximativ 4,5 metri) cu model înstelat.

Așteptarea atinsese cote atât de mari încât designerul rochiei, Norman Hartnell, a vopsit în alb ferestrele salonului său de pe Bruton Street, Mayfair, de teamă că cineva ar putea arunca o privire la creație. Dar panica era și mai mare, după cum povestește Caroline. „Era atât de emoționat că embargoul va fi încălcat, încât s-a dus la Regină. A spus că el și echipa sa erau pregătiți să creeze o alternativă.”