Într-o lume digitală în continuă schimbare, Avrielle Cortes, directorul de influență globală la Sol de Janeiro, vine cu o perspectivă care răstoarnă regulile jocului. Ea susține că brandurile trebuie să se uite dincolo de numărul de followeri și să înțeleagă importanța tot mai mare a „non-followerilor”, audiența care interacționează cu conținutul fără a apăsa butonul de follow.

Prăbușirea monoculturii platformelor

Avrielle Cortes, cu o experiență de un deceniu în peisajul social media, a văzut totul: de la ascensiunea și declinul platformelor, la trecerea de la video orizontal la cel vertical. Dar cea mai importantă transformare, spune ea, este recentă. „Cea mai mare schimbare pe care am văzut-o a fost prăbușirea monoculturii platformelor”, afirmă Cortes. A existat o perioadă în care strategia social media se rezuma la „descifrează TikTok”.

Acum, lucrurile stau puțin diferit.

Recomandari Amna dezvăluie secretul siluetei sale regula strictă de 1300 de calorii

„Și acum, simt că… nu am depășit acel moment, dar peisajul a revenit, într-un mod mai pozitiv, la mai multă fragmentare – ceea ce este fantastic”, adaugă ea. nu mai este suficient să fii prezent pe o singură platformă, oricât de populară ar fi ea.

Importanța non-followerilor

Algoritmii de pe TikTok, Instagram Reels sau YouTube Shorts împing conținutul către utilizatori indiferent dacă aceștia urmăresc sau nu un anumit cont. Cum vine asta? Ei bine, înseamnă că o postare poate ajunge la un public mult mai larg decât baza de fani direcți. Aici intervine noua regulă a jocului.

„Creșterea numărului de non-followeri a devenit la fel de importantă ca cea a followerilor. Așa că este extrem de important să știi cine este publicul tău țintă și ce îl motivează”, explică Avrielle Cortes. Nu mai e vorba doar de câți te urmăresc, ci de cine ajunge, pe bune, să-ți vadă conținutul.

Recomandari Expoziția de la Buckingham dezvăluie regula strictă a buzunarelor Reginei Elisabeta

Cum alege Sol de Janeiro creatorii de conținut

V-ați gândit vreodată ce stă în spatele unei colaborări de succes? La Sol de Janeiro (un brand de body-care și parfumuri inspirat de cultura braziliană), strategia este flexibilă. „Sincer, depinde de obiectivele pe care le avem în acel moment. Avem un ecosistem de creatori foarte dinamic, sau cel puțin așa ne place să credem”, spune Cortes.

Ea îi încurajează pe creatori să pună mai multe întrebări înainte de a accepta un contract. „Ar trebui să întrebați: «Ce înseamnă succesul pentru voi, ca brand?». Sau: «Cum va fi măsurat succesul meu de către brand? Care este procesul de aprobare? În ce mă bag? Cine are ultimul cuvânt în privința aprobărilor?»”.

Dar atenție la semnalele de alarmă. „Dacă pui aceste întrebări și un partener de brand îți răspunde «Vrem totul», acesta este un semnal de alarmă. Trebuie să aibă un obiectiv principal; este în regulă să existe obiective secundare sau terțiare, dar trebuie să existe o Stea Polară pentru succesul tău, deoarece o singură bucată de conținut nu le poate face pe toate.”

Recomandari Influencerul care făcea 1.000 de lire pe zi dezvăluie capcana din spatele succesului

Măsurarea succesului dincolo de cifre

Ratele de vizualizare și de engagement rămân importante, dar Cortes este entuziasmată de indicatori mai profunzi. „Ratele de share și de save sunt foarte importante. Pentru că astfel știi că ceea ce publici rezonează cu comunitatea ta. Sunt super-angajați.”

Iar calitatea comentariilor este un alt factor cheie. „Aș spune că este importantă calitatea comentariilor – să intri și să vezi ce fel de conversații provoci. Oamenii îți umplu comentariile cu o grămadă de emoji-uri?”, adaugă ea. O cunoaștere aprofundată a propriilor statistici devine un atu în negocieri. „Dacă poți fi atât de adânc în cifrele conținutului tău, ești capabil să le folosești în avantajul tău.”

Nișarea, cheia creșterii rapide

Pentru creatorii aflați la început de drum, sfatul lui Cortes este clar: „Dacă ești în construcție, specificitatea bate anvergura”. Creatorii care cresc cel mai repede în prezent sunt cei care domină o nișă îngustă. „Dacă ești în categoria de fitness, la un moment dat, tindeam să grupăm aceste categorii de creatori. Și cred că încă există categorii-umbrelă, dar aș merge un pas mai departe de a fi cunoscut ca un creator de fitness și aș deveni cunoscut ca un creator de antrenamente de forță pentru femei de peste 40 de ani, de exemplu.”

Un alt exemplu? „Sau dacă ești pasionat de zona de călătorii, poate creezi conținut axat pe călătorii lente cu un salariu local. Este vorba de a te nișa în cadrul acestor categorii.”

Umorul ca strategie de marketing

Un exemplu recent de parteneriat de succes pentru Sol de Janeiro este colaborarea cu Delaney Rowe, o actriță de comedie din Los Angeles cu peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram. „Ea este o creatoare fantastică, axată pe divertisment și comedie. Este o fană cunoscută a brandului”, spune Cortes. Echipa i-a prezentat un brief, dar Delaney a revenit cu propriul concept creativ. „Și a fost atât de amuzant. Râdeam literalmente în hohote la conținutul ei, în cel mai pozitiv mod posibil.”

Această abordare se aliniază perfect cu filosofia brandului. „Considerăm că, în primul rând, conținutul ar trebui să distreze, iar apoi ar trebui fie să inspire, fie să educe. Așa că îl numim «conținut edu-tain» (educație + divertisment)”, explică Avrielle. Într-o mare de conținut, divertismentul este cel care captează atenția. „Platformele sociale sunt noile platforme de divertisment”, concluzionează ea, menționând o statistică conform căreia oamenii petrec mai mult timp pe YouTube decât la televizor sau pe platformele de streaming.