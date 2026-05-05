Luni seara, fanii modei și ai celebrităților au avut parte de o imagine neașteptată pe treptele faimosului muzeu de pe Fifth Avenue. Timothée Chalamet a ales din nou iubita lui echipă de baschet, New York Knicks, în detrimentul iubitei sale, Kylie Jenner, mergând la un meci din playoff la Madison Square Garden în loc să i se alăture la Met Gala.

Pasiunea pentru sport bate moda

Să fim serioase, nu e deloc ușor să defilezi singură la cel mai mediatizat eveniment al anului când toată lumea se așteaptă să apari la brațul partenerului tău de trei ani. Vedeta de reality show și magnatul frumuseții, în vârstă de 28 de ani, a sosit singură la gala plină de vedete din 2026, purtând o superbă rochie Schiaparelli în nuanțe nude. Kylie a devenit aproape o piesă de inventar la Met Gala, participând aproape în fiecare an din 2016 încoace.

Dar la doar câțiva kilometri distanță spre centrul orașului, lucrurile stăteau cu totul altfel. Actorul de 30 de ani se afla la Madison Square Garden, unde echipa Knicks a înfruntat Philadelphia 76ers în Meciul 1 din semifinalele Conferinței de Est. Chalamet a devenit o prezență constantă la arenă, fiind adesea văzut pe locurile de la marginea terenului în zona Celebrity Row, sărbătorind cu entuziasm reușitele echipei.

O decizie care se repetă

Dacă ai senzația de deja-vu, să știi că nu te înșeli. Fix anul trecut s-a întâmplat același lucru, când Kylie a pășit singură pe covorul roșu, în timp ce iubitul ei a stat acasă pentru a urmări echipa Knicks jucând împotriva celor de la Boston Celtics în Meciul 1 al seriei lor.

Așa cum am aflat dintr-un reportaj publicat marți de Independent, starul din filmul Marty Supreme a explicat ulterior într-un podcast că era prea concentrat pe meci pentru a participa la cea mai mare noapte a modei. Cuvintele lui au fost cât se poate de clare: „Acel parcurs al celor de la Knicks de anul trecut, cred că a fost cea mai distractivă perioadă din viața mea. Acele patru luni, nici măcar nu glumesc. Pur și simplu Garden-ul fiind electrizant”.

Iar fanii baschetului adoră dedicarea lui. Anul trecut, după ce Knicks a învins Celtics pentru a ajunge în prima lor finală a Conferinței de Est din ultimii 25 de ani, actorul a fost filmat participând la sărbătorile sălbatice de pe stradă. Un fan chiar a scris pe rețelele sociale la acea vreme: „Este oficial, el este regele din New York”.

Dilema fanilor celebri

Te-ai gândit vreodată cum ai gestiona o astfel de suprapunere de evenimente dacă ai fi în lumina reflectoarelor? Ei bine, un alt super-fan Knicks s-a confruntat cu aceeași problemă în trecut. Regizorul filmului BlacKkKlansman, Spike Lee, a fost aspru criticat de fanii sportului anul trecut după ce a ratat victoria echipei sale pentru a merge la Gala care a avut tema „Superfine: Tailoring Black Style”.

Deși a purtat șapca sa cu Knicks pe covorul roșu, reacțiile au fost dure. Jurnalistul Jimmy Traina de la Sports Illustrated a taxat momentul fără milă: „Faptul că Spike Lee a ignorat meciul celor de la Knicks pentru Met Gala este a doua cea mai proastă mișcare a sa din toate timpurile, după ce l-a batjocorit pe Reggie Miller.” (Pentru context, conflictul dintre Miller și Lee a atins apogeul în finala Conferinței de Est din 1994, ducând la o legendară bătălie de tachinări pe teren).

Și internauții au fost la fel de vocali anul trecut. Un utilizator de pe X a scris: „S-a dus la Met Gala? Haide omule, nu poți fi super fan pentru orice, de la St. John’s la Liberty, și apoi să sari peste meciul 1 împotriva celor de la Celtics pentru a fi fotografiat cu o grămadă de nenorociți”. Numai că anul acesta Lee a învățat lecția, fiind prezent luni la meci, deși a păstrat o notă de modă purtând o geantă în formă de minge de baschet.

Echilibrul fragil din cuplu

Acum, pe bune, cum gestionezi o astfel de situație în relație? Kylie l-a susținut pe actor la multiple premiere și ceremonii de premiere în ultimul an, în timp ce el s-a aflat în circuitul de promovare pentru drama despre ping-pong Marty Supreme (regizată de Josh Safdie). Să o lași să meargă singură la Met Gala ar putea atrage un cu totul alt tip de critici.

Cifrele și orele pur și simplu nu s-au aliniat.

Meciul celor de la Knicks începea la ora 20:00 ET, în timp ce covorul roșu a început la ora 18:00. Pentru o celebritate de calibrul lui Chalamet, să ajungă târziu și să plece devreme nu este o opțiune viabilă. Anul trecut, Rihanna a lăsat pe toată lumea să aștepte până când femeile de serviciu curățau covorul, iar până se termină meciul, procedurile învăluite în secret ale Galei sunt deja în plină desfășurare. Decizia clară a actorului este o adevărată binecuvântare pentru fanii Knicks, chiar dacă asta va însemna, probabil, un drum destul de tensionat spre casa cuplului Chalamet-Jenner.