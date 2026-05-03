Actorul Bobby Cannavale face furori pe ecrane alături de legende absolute precum Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis în noul serial de succes Scarpetta din 2026. Dar dincolo de lumina reflectoarelor și de strălucirea de pe covorul roșu, viața lui reală se învârte în jurul celor trei băieți ai săi, proveniți din două relații diferite. Ca femei, știm cât de complicat este să menții un echilibru între o carieră solicitantă și viața de familie, iar povestea lui ne arată că dinamica de acasă îți testează zilnic abilitățile de părinte.

Povestea primului mariaj și băiatul care îi calcă pe urme

Te-ai întrebat vreodată cum e să lucrezi pe același platou de filmare cu propriul tău copil? Bobby Cannavale, născut pe 3 mai 1970, trăiește exact această experiență inedită alături de fiul său cel mare. Prima lui mare poveste de dragoste a fost cu actrița și scenarista Jenny Lumet. Cei doi și-au unit destinele în 1994, ea fiind mintea creativă din spatele dramei Rachel Getting Married și co-scenarista cunoscutei serii Clarice.

Un an mai târziu, pe 1 mai 1995, a venit pe lume Jake Cannavale.

Băiatul este pur și simplu copia fidelă a tatălui său. Și pentru că așchia nu sare departe de trunchi, Jake își folosește trăsăturile fizice izbitoare direct în serialul Scarpetta, unde interpretează chiar versiunea mai tânără a personajului Pete Marino, jucat de Bobby. Iar lucrurile nu se opresc deloc aici pentru tânărul actor. A bifat deja roluri importante în comedia romantică F… Valentine’s Day din 2026 și în thrillerul Inside Man din 2023.

Mariajul dintre Bobby și Jenny s-a încheiat însă în 2003.

O nouă șansă la iubire alături de Rose Byrne

După un divorț, viața merge înainte, nu-i așa? Să construiești o familie mixtă și să găsești armonia alături de un nou partener cere timp, răbdare și multă asumare. Bobby și-a găsit liniștea și fericirea alături de actrița Rose Byrne. Sunt împreună din 2012 și formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood. Rose are la activ proiecte extrem de cunoscute precum If I Had Legs I’d Kick You (2025), Bad Neighbours (2014) și filmul horror din 2007, 28 Weeks Later. Ba chiar a jucat alături de colegul lui Bobby din Scarpetta, actorul Simon Baker, în comedia romantică I Give It A Year din 2013.

Hellomagazine a relatat recent, într-un material detaliat despre dinamica acestei familii, că cei doi actori au împreună doi băieți minunați. Primul lor fiu, Rocco, s-a născut pe 1 februarie 2016.

Numai că personalitățile copiilor te pot lua mereu prin surprindere, chiar și când crezi că le-ai văzut pe toate. Acum în vârstă de 10 ani, Rocco este un copil blând și orientat spre artă. În cadrul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert, tatăl său l-a descris ca fiind extrem de sensibil.

„[El] cântă și dansează mereu.”

Provocările cu mezinul familiei

Dacă primul băiat al cuplului este artistul familiei, mezinul aduce cu totul altă energie în casă. Rafael, alintat Rafa, s-a născut pe 16 noiembrie 2017. Bobby a vorbit foarte deschis despre diferențele uriașe de temperament dintre cei doi frați (un fenomen pe care multe mame îl cunosc pe bune din propria experiență acasă).

Dar să fim serioși, fiecare copil vine pe lume cu propriul manual de instrucțiuni. Bobby îl consideră pe mezinul său, acum în vârstă de 8 ani, ca fiind o adevărată forță a naturii, total diferit de fratele lui mai mare.

„Îl numim [pe Rafa] «Seal Team 6» pentru că este nebun și este un ucigaș. Cel mic este pur și simplu dur.”

Cariera merge mai departe într-un ritm alert

Când ai acasă trei băieți cu vârste și nevoi atât de diferite, organizarea timpului devine o artă în sine. Bobby și-a început drumul pe ecrane în 1996, în thrillerul legal Night Falls on Manhattan, unde a jucat alături de Andy Garcia, apărând și în I’m Not Rappaport în același an. Publicul larg îl știe foarte bine din The Station Agent (2003) sau din superproducția Ant-Man (2015).

Și totuși, anul 2026 i-a adus un nou val masiv de fani datorită dramei criminalistice Scarpetta, unde împarte ecranul cu nume grele precum Simon Baker, Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis. Dincolo de acest succes recent, agenda lui de lucru rămâne plină ochi. Actorul a bifat recent apariții în serialul de comedie Only Murders in the Building, în producția Blue Moon și în pelicula Man on Fire.