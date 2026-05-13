Ianca Simion, fiica celebrului prezentator Răzvan Simion, a împărtășit recent detalii emoționante despre o perioadă definitorie din viața ei: divorțul părinților, petrecut în 2013. La doar 10 ani, tânăra a fost nevoită să înțeleagă o schimbare majoră, care, spune ea, i-a accelerat maturizarea și i-a modelat pasiunile. O poveste despre adaptare și despre cum găsim echilibrul chiar și în cele mai dificile momente.

Cum a gestionat Ianca Simion separarea părinților

Suntem sincere, nu e ușor să vezi cum lumea ta, așa cum o știai, se schimbă dintr-odată. Ianca a trăit exact asta la o vârstă fragedă. „Ca orice schimbare, nu a fost ușoară. La început, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar ce am știut mereu a fost că iubirea lor față de mine și față de fratele meu nu se va schimba niciodată”, a declarat ea pentru Viva.ro.

Numai că, dincolo de confuzie, sprijinul părinților a fost constant. „Relațiile din familie n-au suferit schimbări la nivelul regulilor. Ambii părinți mi-au oferit o educație blândă și susținere necondiționată; i-am văzut întotdeauna, înainte de toate, ca pe cei mai buni prieteni”, a adăugat tânăra. Câte dintre voi ați simțit la fel, chiar dacă părinții voștri au trecut printr-o separare? Până la urmă, iubirea lor pentru copii rămâne mereu.

Cum o experiență dificilă te poate modela

Dacă ai trecut vreodată prin asta, știi cât de profund te pot marca evenimentele din copilărie. Iar în cazul Iancăi, despărțirea părinților și mutarea au avut un rol important în dezvoltarea ei. „Totuși, cred că despărțirea lor și mutarea m-au făcut să mă maturizez mai repede, deși, oricum, de mică m-am simțit mai mult ca un «old soul»”, a explicat ea. O expresie super faină, nu crezi? Această perspectivă ne arată cum, adesea, tocmai provocările ne construiesc un caracter puternic și independent.

Astăzi, Ianca Simion este o femeie tânără și activă, studentă în anul final la Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, specializarea Publicitate, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și, pe bune, nu e de mirare că are o comunitate online de 30.000 de urmăritori pe rețelele sociale, având în vedere cât de autentică este. Pasiunile ei sunt diverse și creative, incluzând cinematografia, fotografia, pictura și psihologia. „Îmi place atât să fiu în fața camerei, cât și în spatele ei”, a povestit ea, arătând o versatilitate artistică demnă de admirat.

Călătoriile, terapia sufletului pentru Ianca

Una dintre cele mai mari bucurii ale Iancăi, și aici ne regăsim multe dintre noi, este să călătorească și să descopere lumea. Această pasiune a ajutat-o să-și găsească echilibrul interior, un fel de self-care continuu. „Mă eliberez mult prin călătorii, este unul dintre aspectele pe care le iubesc la mine și la viața mea. Ambii mei părinți sunt pasionați de călătorii, e ceva ce, cel mai probabil, de la ei am moștenit. Aș fi într-o constantă călătorie dacă s-ar putea”, a spus Ianca Simion cu entuziasm.

Iar când vorbim de călătorii memorabile, Unica a stat de vorbă cu Ianca despre aventura ei din Chile, petrecută în 2025. O experiență care, la prima vedere, ar putea părea un gest rebel. „Nu cred că am avut vreodată o perioadă cu adevărat rebelă. Bine… dacă o întrebați pe mama, plecarea mea singură «până la capătul lumii», în Chile, anul trecut, a fost un gest destul de rebel, dar eu nu înțeleg de ce îmi tot spune asta”, a glumit Ianca, un detaliu care ne arată că, până la urmă, fiecare vede lucrurile diferit, mai ales într-o relație mamă-fiică. Călătoriile sunt, de fapt, o cale minunată de a te descoperi și de a-ți exersa curajul de a fi tu însăți, departe de zona de confort.