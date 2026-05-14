Ți s-a întâmplat vreodată să fii nevoită să faci pace cu o situație din trecut pur și simplu pentru binele tău emoțional? Pentru Brandi Glanville, fosta vedetă din „Real Housewives of Beverly Hills”, acest proces de vindecare a durat mai bine de un deceniu. Pe 13 mai, în timp ce părăsea un eveniment alături de co-prezentatorul podcastului ei, James Maas, vedeta a stat de vorbă cu reporterii TMZ și a dezvăluit detalii neașteptate despre dinamica actuală a familiei sale.

Cum gestionezi o relatie complicata cu fostul partener

Să fim sincere, nu e deloc ușor să împarți momentele importante de familie după un divorț dureros. Iar când la mijloc a fost și un triunghi amoros extrem de mediatizat, lucrurile devin și mai complicate. În 2009, pe când era încă măritată cu Eddie Cibrian, acesta a început o aventură cu cântăreața LeAnn Rimes, ceea ce a dus la divorțul lor în anul următor.

Întrebată dacă artista și-a cerut vreodată scuze, Brandi a oferit o perspectivă foarte matură despre limite sănătoase și renunțare.

„Cred că pur și simplu am decis, ei bine, eu am decis de fapt, doar să las totul să treacă. A durat un deceniu”, a explicat ea. „Sunt lucruri care încă mă enervează la culme? Absolut, dar de aceea avem podcastul nostru.”

Ba mai mult, vedeta a precizat că fanii ar trebui să asculte podcastul ei pentru a ști cum se simte „cu adevărat”, menționând că se afla chiar în drum spre casa lui Cibrian și Rimes pentru a face un cadou pentru fiul ei.

Zvonurile despre o noua colega de platou

Și cum la Hollywood liniștea nu durează prea mult, au apărut imediat speculații. Într-un material recent publicat de Theblast, aflăm că Brandi a fost întrebată de persoana din spatele camerei despre zvonurile conform cărora LeAnn Rimes s-ar putea alătura distribuției lungului serial Bravo, „RHOBH”.

Răspunsul ei a fost pe bune, fără filtre.

„Vreau să spun, sincer, ei merg la culcare la 8:30 și sunt oameni cu adevărat plictisitori, așa că nu cred că ar fi grozav. Chiar sunt, nu fac nimic, iar copiii mei spun: «Tu ești atât de distractivă, iar ei sunt atât de plictisitori».”

Aceasta nu este prima reacție a vedetei. Pe 6 mai, ea a postat un mesaj pe platforma X: „Sper să fie adevărat despre «RHOBH», adică a luat tot restul de la mine – soț, copii, sâni, mașina bronco, boli aleatorii, ar putea la fel de bine să fie o casnică și să termine cu asta odată pentru totdeauna.”

Ce spun fanii si cum arata coparentingul in viata reala

Iar reacțiile în mediul online nu au întârziat să apară, părerile fiind extrem de împărțite având în vedere că au trecut atâția ani de când Cibrian și Rimes s-au căsătorit. O persoană a comentat: „Ea este geloasă pe LeAnn.”

Dar altcineva i-a luat imediat apărarea: „Și? Nu ai fi supărată dacă o distrugătoare de case ți-ar lua tatăl copiilor după ce i-ai dăruit mai mulți copii?”

Un alt utilizator de social media a punctat: „Încă mai vorbim despre asta? Au trecut 15-17 ani de atunci. Vorbim despre resentimente.” În timp ce un fan al serialului a adăugat: „Săraca Brandi. Îmi pare rău pentru ea.” La final, o altă persoană a concluzionat: „A trecut prin multe. Am văzut videoclipuri cu Eddie și, în opinia mea, îi este mai bine fără el.”

Dincolo de ce se vede pe internet, realitatea din spatele ușilor închise arată un efort conștient pentru binele copiilor. Într-o actualizare din decembrie 2024 pe podcastul „Brandi Glanville Unfiltered”, ea a povestit că a petrecut Crăciunul alături de Rimes și Cibrian.

„M-am dus acolo, la casa fostului meu [de Crăciun] din cauza copiilor mei. Vreau să spun, voi nu înțelegeți dragostea pe care o am pentru acești copii. Aș încasa un glonț pentru ei.”

Cum vine asta, te vei întreba? Brandi a detaliat procesul ei de gândire: „Ce era să fac? Să stau aici, în casa mea, să fiu singură de Crăciun, sau să mă duc să fiu cu iubiții mei copii și cu socrii mei, de care sunt obsedată și pe care îi iubesc?”

„Am cel mai mare respect pentru mine însămi. Adică, în anumite momente, chiar mă bat pe umăr și [spun]: «Oh, fata mea. Faci asta pentru băieții tăi.» Sună ridicol și nu știu dacă s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost invers, dacă aș fi înșelat, m-aș fi căsătorit și l-aș fi invitat pe el.”

Problemele de sanatate ascunse sub aparente

Între noi fie vorba, stresul emoțional nu este singurul obstacol pe care l-a avut de înfruntat. Din 2023, vedeta se confruntă cu probleme de sănătate persistente. Deși inițial a crezut că aspectul ei a fost alterat de un parazit, adevărul medical s-a dovedit a fi cu totul altul.

În aprilie 2026, fosta vedetă „RHOBH” a declarat pentru InTouch, prin intermediul Daily Enquirer, că infecția ei a pornit de la un implant mamar rupt (un detaliu pe care multe femei care recurg la astfel de intervenții ar trebui să îl monitorizeze atent).

„Al meu se rupsese complet și aveam silicon pe toți ganglionii limfatici. Asta a cauzat infecția de pe fața mea; nu putea ieși deoarece ganglionii mei limfatici erau toți înfundați.”

„Am fost șocată, pentru că sunt implanturi pe care le am de aproape 20 de ani, arătau bine, se simțeau bine, mamografia spunea că sunt bine, abia când am făcut o ecografie am aflat”, a adăugat ea.

Faptul că o investigație de rutină precum mamografia nu a detectat ruptura veche de două decenii arată de ce medicii recomandă adesea combinarea mai multor metode de imagistică, precum ecografia sau RMN-ul, pentru o evaluare completă a stării implanturilor.