Actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolul Claire Bennet din serialul „Heroes”, se pregătește să lanseze un nou volum de memorii, intitulat „This Is Me: A Reckoning”. În paginile cărții, pe care o așteptăm cu nerăbdare pe 19 mai, Hayden vorbește deschis despre cele mai dificile momente din viața ei, de la dependențe la depresia postnatală, un subiect încă tabu pentru multe dintre noi, chiar și în 2026.

Sinceritatea care a costat-o un contract important

Între noi fie vorba, nu de puține ori ne este teamă să vorbim deschis despre vulnerabilitățile noastre, mai ales când vine vorba de sănătatea mintală. Dar Hayden a ales calea sincerității absolute. Un fragment din carte, publicat de The Cut, detaliază lupta ei cu depresia postnatală după nașterea fiicei sale, Kaya, în 2011, pe când era într-o relație cu fostul boxer profesionist Wladimir Klitschko. Actrița a mărturisit că, în acea perioadă vulnerabilă, abuza de alcool și lua medicamente pentru insomnie. O situație care, din păcate, sună familiar pentru multe femei care trec prin momente dificile.

Lucrurile au luat o întorsătură dramatică în timpul filmărilor pentru sezonul 4 din „Nashville”. Hayden povestește cum s-a simțit „ca un zombie” într-o zi fatidică. Ea nu a reușit să scape de efectele medicamentelor pentru insomnie și a decis să tragă un pui de somn înainte de a filma. „Două ore mai târziu, m-am trezit în spital”, a scris ea, menționând că o asistentă i-a spus că un coleg a chemat ambulanța după ce nu a reușit să o trezească.

Natural, această sperietură a stârnit îngrijorare atât în viața personală, cât și în cea profesională. Producătorii serialului „Nashville” au pus bunăstarea ei pe primul loc, alegând să-i scoată temporar personajul din scenariu pentru a-i permite lui Panettiere să intre la reabilitare. Dar, din păcate, nu toate colaborările au fost la fel de înțelegătoare.

Reacția brandului Neutrogena. O dezamăgire profundă

Hayden a amintit că a emis o declarație publică despre situația ei, primind un val de iubire și sprijin din partea publicului și a presei. „Dar o parte din cariera mea de care ajunsesem să depind a avut de suferit. Neutrogena mi-a anulat contractul de lungă durată, și a fost încă o lovitură într-un an care nu-mi dăduse aproape nimic altceva”, a deplâns Panettiere. Ea apăruse în diverse campanii publicitare pentru brand până la încheierea parteneriatului lor în 2015.

Actrița a abordat pentru prima dată încheierea relației de lucru cu Neutrogena în povestea de copertă pentru US Weekly, publicată pe 6 mai. Întrebată dacă unele capitole din memoriile sale au fost mai dificil de scris decât altele, ea a explicat că a găsit întregul proces de scriere „foarte înfricoșător”, pe măsură ce își punea abuzurile și traumele pe hârtie. „Am vrut să fiu brutal, dureros de sinceră. Când am fost sinceră despre depresia postnatală la Live With Kelly and Michael [în 2015], repercusiunile au fost șocante”, a împărtășit Panettiere.

Potrivit actriței, ea nu se aștepta niciodată să încheie interviul și apoi să primească un telefon, spunând: „Neutrogena vrea să te concedieze. Nu sunt de acord cu asta.” Ea a subliniat că nu ar fi putut fi mai uimită și dezamăgită de lipsa de înțelegere a brandului, adăugând: „Dintre toate lucrurile, cum pot să mă judece pentru ceva atât de uman și atât de real?” Până la urmă, sinceritatea ar trebui să fie apreciată, nu penalizată.

Decizia dificilă de a renunța la custodie

Reflecțiile sincere ale lui Panettiere au continuat într-o apariție recentă la podcastul „On Purpose” al lui Jay Shetty. Theblast a acoperit povestea, raportând că Panettiere a clarificat ce s-a întâmplat când a renunțat la custodia deplină a fiicei sale acum câțiva ani. Ea a explicat că nu a fost forțată să semneze acordul în 2018 și a demontat teoriile conspirației conform cărora nu-i mai păsa de fiica ei. Panettiere a subliniat că renunțarea la custodia deplină a fost necesară pentru a obține ajutorul de care avea nevoie pentru a-și depăși dependențele. Nu de puține ori, ca femei, luăm decizii grele pentru binele copiilor noștri, chiar dacă ele par dureroase la prima vedere. Și exact asta e cheia.

Hayden Panettiere a reiterat sentimente similare într-un alt interviu, menționând că pierderea custodiei fiicei sale a fost un „coșmar viu”, dar a trebuit să renunțe la ea pentru binele fiicei sale. Panettiere a declarat că fusese blocată într-un „ciclu oribil” de depresie, anxietate, alcoolism și multe altele. Câte dintre voi recunosc situația? Este o luptă reală, iar recunoașterea ei este primul pas spre vindecare.

Intervenția familiei și drumul spre recuperare

Perioadele de reabilitare ale lui Panettiere au continuat în 2024, The Blast raportând că un membru al familiei a organizat o intervenție pentru a o determina să intre într-un program de reabilitare. Incidentul, conform unei surse, a avut loc pe 6 octombrie 2024, la câteva săptămâni după ce fanii au început să-și facă griji pentru Panettiere. Actrița a stârnit îngrijorare pe 18 septembrie 2024, din cauza comportamentului ei ciudat în timpul unui interviu. Mulți au suspectat că Panettiere se întorsese la trecutul ei întunecat, dar ea a respins teoriile abuzului de substanțe câteva zile mai târziu, punând comportamentul ei pe seama epuizării.

totusi o sursă a menționat că un membru al familiei a organizat o intervenție și chiar l-a dat afară pe iubitul de atunci al lui Panettiere, Brian Hickerson, din casa ei. Fostul cuplu a avut o relație cu suișuri și coborâșuri începând cu 2018, cu mai multe incidente de violență domestică în istoricul lor. Povestea lui Hayden ne amintește că drumul spre self-care și echilibru este adesea presărat cu provocări, dar curajul de a fi tu însăți și de a cere ajutor este, până la urmă, cea mai mare victorie.