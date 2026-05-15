Anca Serea a stârnit o adevărată dezbatere pe Instagram după ce a împărtășit o întâmplare neplăcută din trafic, care i-a lăsat „o stare atât de proastă”. Vedeta a criticat lipsa de bun simț a unei șoferițe care a aruncat scrum și mucuri de țigară pe geam, iar reacțiile urmăritorilor au fost împărțite.

Bunul simț în trafic. O problemă reală?

Te-ai întrebat vreodată de ce anumite gesturi mici, dar lipsite de respect, reușesc să ne enerveze la culme? Ei bine, Anca Serea a simțit asta pe propria piele. Stând la semafor pe Calea Victoriei, a observat o domnișoară „aranjată, frumușică, botoxată toată, cu niște unghiuțe scoase pe geam” care fuma tacticos și scotea țigara pe geam, scrumând încontinuu. „Am crezut că mă umplu de nervi”, a mărturisit Anca Serea pe Instagram. Și, cine nu s-ar enerva?

Reacții aprinse și întrebări directe

Mesajul vedetei a generat sute de comentarii. Mulți au considerat că Anca Serea a atins un subiect sensibil, legat de educație și respect pentru spațiul public. Dar, cum era de așteptat, au apărut și vocile critice. O urmăritoare a întrebat ironic: „Bună, când merg în parc trebuie să iau scrumiera după mine? Sau cum trebuie procedat?” La care Anca Serea a replicat prompt: „Bună ziua, lângă coșul de gunoi. Sau unde te îndeamnă bunul simț!!!”

Păreri împărțite. Bun simț sau exagerare?

Unii internauți au fost de părere că vedeta exagerează. „Lucru mai aberant decât ăsta nu am auzit. Eu zic că este cam multă plictiseală și vă vin idei existențiale. Nu m-aș fi gândit vreodată la așa idei”, a scris un internaut. Numai că, dincolo de aceste critici, mulți i-au dat dreptate Ancăi Serea și au adus în discuție regulile stricte din alte țări, dar și necesitatea unei responsabilități civice mai mari în România. Click a relatat că un urmăritor a povestit o experiență similară, explicând că folosește constant scrumiere portabile. „Și în parc și oriunde! Sunt fumător, am scrumiere de buzunar în toate gențile, rucsacii, peste tot.”

„Există scrumiere portabile. Eu când fumam le luam cu mine. În Germania se dau amenzi usturătoare pentru cei care aruncă mucurile pe jos, iar în parcuri cu copii mai ales, nu ai voie să fumezi în perimetrul parcului, la fel primești amendă. Deci ca și concluzie bunul simț se instaurează cu forța. Sănătate multă și răbdare pentru o lume mai civilizată.” – Mesaj de susținere pentru Anca Serea

Ce înseamnă bunul simț în public?

Un alt internaut a povestit cum a reacționat direct: „Fix ieri stăteam la semafor, încă un tacticos a terminat de fumat și a lăsat țigara să curgă pe lângă portieră – o fi zis că nu-l vede nimeni – m-am dat jos, i-am ridicat țigara (apropo, încă aprinsă) și i-am întins-o pe geam. I-am spus că probabil i-a scăpat și l-am rugat să folosească scrumiera mașinii.” Iar aici, dincolo de cifre, vorbim despre cum ne raportăm la spațiul comun și la ceilalți. E drept că uneori uităm că gesturile noastre, chiar și cele mici, au un impact.

Până la urmă, ce vei alege tu să faci când vei vedea o situație similară? Să ignori sau să intervii, fie și printr-o postare pe rețelele sociale, pentru a atrage atenția asupra respectului reciproc?