E oficial: sezonul patru din „The White Lotus” se va filma la Cannes, iar în centrul acțiunii vor fi două hoteluri de pe Riviera Franceză. Unul este Château de La Messardière din Saint-Tropez, iar celălalt este iconicul Hôtel Martinez din Cannes, o bijuterie Art Deco și un magnet istoric pentru celebrități. Pentru cine a ajuns acolo în timpul festivalului de film, experiența este, sincer, total diferită de orice altceva.

Aproape imposibil sa intri

Prima dată când am ajuns la Cannes pentru a acoperi festivalul, în 2023, îmi amintesc că taxiul a oprit în fața Martinez și am rămas cu gura căscată. În orice moment al zilei, sunt aproximativ o sută de oameni adunați afară – fani, localnici, privitori curioși – care se înghesuie în spatele unor bariere extinse. Adaugă la asta paparazzi înfocați, roiuri de agenți de securitate și o procesiune nesfârșită de vedete și ai tabloul complet al unui pandemoniu.

Un sfat prietenesc: ajută să ajungi cu o mașină a hotelului. Odată ce ai făcut check-in-ul și ai ieșit, este mult, mult mai greu să intri înapoi dacă nu ești o celebritate și te întorci pe jos. A trebuit să arăt în mod repetat cheia camerei echipei de securitate și să aștept până când au comunicat prin diverse stații walkie-talkie înainte de a fi lăsată să trec. Chiar și atunci, am avut voie să intru doar pe la intrarea de serviciu, nu pe ușa principală.

Un lobby plin de vedete de la Hollywood

Sub candelabrul gigant și printre aranjamentele florale extravagante, vei găsi elita Hollywood-ului și nu numai. Alia Bhatt, Simone Ashley, Jane Fonda, Elle Fanning, Gillian Anderson, Viola Davis, Cara Delevingne și alții intră și ies în timp ce tu încerci să te conectezi la WiFi și să-ți lași valiza. Va fi următorul sezon din „The White Lotus” plin de apariții cameo? Având în vedere că filmările vor avea loc aici în timpul festivalului, răspunsul este, practic, da.

Lifturi minuscule si scari pentru sedinte foto

Fiind un hotel istoric, lifturile de la Martinez sunt de-a dreptul minuscule. Asta înseamnă că e foarte probabil să te trezești înghesuit ca o sardină, încercând cu disperare să nu calci pe rochia Angelinei Jolie sau să faci contact vizual cu Adrien Brody și Georgina Chapman. Tot din acest motiv, cozile la lifturi sunt extrem de lungi, și chiar mai lungi seara, când majoritatea oaspeților poartă rochii de bal voluminoase care reduc vizibil capacitatea.

Stai puțin, dar scările? După ce am renunțat să mai aștept lifturile, am descoperit că nimeni de la Martinez nu folosește scările. Ele sunt, mai presus de toate, un fundal pentru ședințele foto „Am ajuns la Cannes” ale influencerilor, modelelor și starurilor de cinema. Dacă te trezești fără altă opțiune decât să iei scările, fii pregătit să te oprești la fiecare etaj, așteptând să se termine pozele și apoi ocolind fotografi, PR-i și asistenți, cerându-ți scuze în mod repetat.

Balcoanele, scena pentru paparazzi

Un alt loc popular pentru ședințele foto ale celebrităților este balconul. Acesta nu este deloc locul unde să fumezi, să-ți bei cafeaua sau să ieși dimineața, somnoros și pe jumătate îmbrăcat. Nu, aici ieși să-ți saluți publicul adorator și să-ți etalezi cea mai demnă ținută de covor roșu.

Micul dejun in rochie de seara

O parte importantă din fiecare sezon „The White Lotus” este bufetul de la micul dejun, iar extravaganța zilnică de la Martinez este de pomină. E drept că nu vei găsi aici cele mai mari celebrități – ele sunt bine ascunse în camerele lor – dar s-ar putea, de exemplu, să dai peste Jeanne Damas la barul de salate sau peste Ikram Abdi la standul de sucuri. Cel mai bun lucru este că e ceva obișnuit să vezi mări de oameni în rochii de cocktail cu paiete și tocuri de 15 cm la 8 dimineața, tăind cu dexteritate un toast cu avocado.

Cannes – nu există un alt loc asemănător.

Privelisti legendare si petreceri pe plaja

Penthouse-ul de la Martinez, acaparat de Chopard (unul dintre partenerii comerciali cheie ai festivalului) pe durata evenimentului, devine un loc de întâlnire plin de viață. E plin de oameni din industrie în timpul zilei, care au întâlniri, ciugulesc tartine și se bucură de soare. Spre după-amiază, toată lumea fuge spre apartamentele de lux de pe acoperiș pentru a-și aranja părul și machiajul, apoi se întoarce pentru petrecerile de după premiere. Apusurile rozalii și panoramele ample, cu dealuri și lumini sclipitoare pe fundalul apei limpezi, sunt pe bună dreptate legendare.

Iar clubul de pe plajă este bijuteria coroanei. O pot vizualiza deja pe noua membră a distribuției „The White Lotus”, Helena Bonham Carter, sorbind un Aperol pe șezlongurile cu dungi. Seara, spațiul se transformă într-un loc de petrecere sclipitor, cu micul ponton vintage fiind un loc popular pentru și mai multe ședințe foto improvizate. Oare aici vor fi găsite cadavrele din noul sezon?