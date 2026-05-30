Shaquille O’Neal a ajuns la capătul răbdării când vine vorba de comentariile răutăcioase de pe internet la adresa jucătoarei de baschet Angel Reese. Fostul star al echipei Los Angeles Lakers a lansat un atac dur împotriva celor care hărțuiesc online vedetele feminine din WNBA, condamnând ferm bărbații care folosesc ura doar pentru a aduna vizualizări și aprecieri pe rețelele sociale.

Recomandări Secretul unei cariere de succes când toti iti inchid usa. Povestea care te va inspira azi

Te-ai întrebat vreodată de ce rețelele sociale par uneori un câmp de luptă, mai ales pentru femeile care îndrăznesc să aibă succes? Ei bine, aici nu este vorba doar despre sport, ci despre o realitate pe care multe dintre noi o vedem zilnic online. Denigrarea femeilor a devenit o strategie ieftină pentru a atrage atenția, iar reacția legendarului sportiv ne arată exact cât de toxică a ajuns această goană după validare virtuală.

Mentoratul care face diferența

Relația de mentorat dintre Shaq și Angel Reese nu a apărut peste noapte. Cei doi se cunosc încă de când tânăra jucătoare, originară din Maryland, evolua ca star pentru echipa universității LSU, pe parcursul sezoanelor 2023-2024. De atunci, fostul campion NBA a luat-o sub aripa lui, oferindu-i sfaturi și susținere necondiționată într-o lume sportivă adesea nemiloasă.

Recomandări Morgan Freeman și-a transformat ferma în sanctuar pentru albine. Actorul, apicultor din 2014.

Într-un interviu analizat recent de Theblast, O’Neal a vorbit deschis în cadrul emisiunii „The Rich Eisen Show” despre cele mai mari vedete din WNBA, menționându-le pe Reese și pe Lauren Betts, o altă tânără jucătoare de perspectivă. Sportivul a subliniat dragostea lor pentru joc, explicând că ele pur și simplu se distrează pe teren și sunt absolut determinate să facă lucruri mărețe în ligă.

Dar discuția a luat o turnură mult mai serioasă când a venit vorba despre agresorii din mediul online. Fostul baschetbalist nu s-a ferit deloc de cuvinte.

„Aș vrea să pot să-i lovesc în față pe unii dintre acești tipi care se iau pur și simplu de Angel a mea și de Lauren a mea, dar trebuie să fiu profesionist.” – Shaquille O’Neal, Fost jucător NBA

Cum funcționează industria urii online

Și mecanismul din spatele acestui val de negativitate este unul cât se poate de calculat. Shaq a explicat că mulți dintre acești așa-ziși critici folosesc serile mai slabe ale unei atlete pentru a stârni presa și internetul împotriva unui singur jucător. Scopul lor? Să își crească numărul de urmăritori promovând un subiect fierbinte pe paginile lor personale.

Recomandări Gestul neasteptat al Regelui Charles pentru Printesa Charlotte. Detaliul care a starnit reactii

Iar asta ne lovește pe toate, indiferent de domeniul în care activăm. Să fim sincere, de câte ori nu am văzut conturi care cresc artificial doar pentru că aruncă cu noroi în cineva care muncește din greu?

„Este pur și simplu o mulțime de nonsens și multă rușine, uneori mult bullying. Iar ca băieții să facă bullying altor băieți este în regulă, dar nu te pot lăsa să intimidezi pur și simplu femeile, doar ca să primești aprecieri.” – Shaquille O’Neal, Fost jucător NBA

Nu este prima dată când gigantul baschetului îi ia apărarea tinerei sportive. În 2025, el l-a criticat aspru pe fostul jucător NFL Robert Griffin III pentru că a postat o fotografie în care Reese era înfățișată ca o maimuță, spunându-i direct să se oprească din a mai atrage și mai multă ură asupra ei.

Un parteneriat dincolo de terenul de baschet

Sprijinul lui O’Neal nu se oprește doar la declarații publice de apărare. După ce sportiva de 1,90 metri a fost aleasă în draftul din 2024 de echipa Chicago Sky, relația lor profesională a atins un nou nivel. De fapt, Shaq a fost cel care a făcut-o pe Reese imaginea Reebok Basketball, atunci când aceasta a semnat cu gigantul de încălțăminte în octombrie 2023.

Acum, superstarul are propria ei linie de adidași și îmbrăcăminte, iar implicarea directă a contat enorm în decizia ei.

„El a vorbit despre faptul că aș putea readuce Reebok în prim-plan. […] Dar, la fel ca mine, să pot avea propriul meu control creativ și să pot avea mâinile pe tot a fost ceva ce mi-am dorit cu adevărat să fac și am zis: «În regulă, hai să o facem. Hai să vorbim.» Și totul a mers grozav.” – Angel Reese, Jucătoare WNBA

Până la urmă, dinamica toxică de pe internet nu va dispărea prea curând, dar un aliat puternic și asumat face mereu diferența.