Pete Davidson și fosta lui iubită, modelul Elsie Hewitt, au reluat comunicarea și încearcă să găsească o cale pașnică pentru a-și crește împreună fetița, pe micuța Scottie. După un val de acuzații dure aruncate în mediul online săptămânile trecute, apele par să se fi liniștit în sfârșit, iar cei doi au acum discuții mult mai productive despre rolul fiecăruia în viața copilului.

Știi momentul ăla când oboseala primelor luni cu un bebeluș te face să simți că le duci pe toate absolut singură? Fix prin asta pare să treacă și Elsie, demonstrând că stresul uriaș al unui copil apărut la început de relație poate destrăma chiar și cele mai entuziaste cupluri, indiferent de câți bani sunt în conturi sau de câtă faimă te bucuri.

Acuzații de abandon și epuizare vizibilă

Săptămânile trecute, lucrurile au luat o întorsătură destul de urâtă imediat după anunțul oficial al despărțirii lor. Tânăra mămică a stârnit un val de reacții după ce a lăsat să se înțeleagă pe rețelele sociale că muncește până la epuizare și că își crește fiica fără niciun fel de ajutor din partea cunoscutului comediant.

Recomandări Machine Gun Kelly, conflict cu Yungblud și ruptură de co-parenting cu Megan Fox. Artistul a încălcat acorduri.

Totul a pornit de la comentariile unor fani care i-au atras atenția că pare neîngrijită în pozele surprinse de paparazzi în timpul unei ieșiri cu fetița ei. Elsie a răbufnit pe TikTok, explicând sincer de ce nu arată impecabil.

„Asta nu este la ce mă gândesc chiar acum, pentru că am un bebeluș de care să am grijă și trebuie să muncesc și să fac bani, și fac asta singură, ceea ce este greu.” – Elsie Hewitt, model

Iar lucrurile nu s-a oprit aici. Când a fost întrebată direct de un urmăritor dacă susține singură financiar copilul, ea a răspuns scurt cu un comentariu (pe care ulterior l-a șters): „Da :)”.

Recomandări Pete Davidson devine ambasador Crocs și laudă saboții de 49 de dolari

Cum se împart de fapt responsabilitățile financiare

Dar reacția taberei adverse nu s-a lăsat prea mult așteptată. Apropiații lui Davidson au negat vehement acuzațiile, declarând că actorul a fost complet confuz și luat prin surprindere de aceste afirmații publice. Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, comediantul este de fapt extrem de prezent în viața fetiței sale.

„El vrea doar ce este mai bun pentru Elsie și suportă toate costurile financiare, inclusiv costurile pentru Elsie, chiria ei și asigurarea ei de sănătate.” – Sursă apropiată lui Pete Davidson

Aceeași sursă a adăugat că postările tinerei i-au luat pe toți pe nepregătite, pur și simplu pentru că nu ar reflecta realitatea financiară a aranjamentului lor.

Recomandări Secretul unei cariere de succes când toti iti inchid usa. Povestea care te va inspira azi

Programul încărcat și stresul noilor părinți

Numai că, dincolo de cine plătește facturile, adevărata problemă pare să fi fost timpul fizic petrecut acasă. Pete călătorește enorm pentru proiectele și turneele sale, iar fosta lui parteneră avea disperată nevoie de sprijin emoțional și ajutor concret acasă, mai ales că relația lor era abia la început când a apărut sarcina.

Să fim serioase, nu-i deloc ușor să înveți să fii părinte alături de un om pe care abia ajungi să-l cunoști cu adevărat. Sursele confirmă că amândoi și-au dorit enorm ca relația să funcționeze, dar presiunea a fost pur și simplu prea mare.

Acum, Pete și-a ajustat programul special pentru a fi alături de Scottie, iar comunicarea lor s-a îmbunătățit mare, concentrarea lor fiind 100% pe găsirea celei mai bune soluții de co-parenting. O împăcare romantică, însă, iese complet din discuție.

Testul suprem abia acum începe pentru ei. Următoarele luni ne vor arăta dacă actorul va reuși, să mențină un echilibru constant între turneele obositoare de stand-up și timpul real petrecut acasă cu fetița lui.