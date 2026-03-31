Un nou spray de fixare a machiajului, Morphe Lifeproof Continuous Setting Mist, promite să revoluționeze rutina de înfrumusețare, asigurând o rezistență de până la 16 ore. Produsul, disponibil la prețul de 19 lire sterline, este conceput pentru a menține machiajul rezistent la apă, transpirație și transfer, fără a lăsa o senzație lipicioasă sau greoaie.

Așteptări mari pentru un produs esențial

Găsirea unui spray de fixare eficient poate face diferența între un machiaj bun și unul impecabil. Formula ideală ar trebui să ofere o senzație de prospețime la aplicare, să fie invizibilă pe piele și să fixeze totul perfect până la sfârșitul zilei. Numai că, nu de puține ori, produsele greșite pot fi lipicioase, pot înfunda porii sau pur și simplu nu oferă rezistența promisă.

O jurnalistă cu peste 20 de ani de experiență în domeniul beauty, Laura Pearson, se consideră „cumva o autoritate în materie de spray-uri de fixare”. Ea a declarat: „Am încercat aproape toate produsele de acest gen, iar standardele mele sunt destul de ridicate.” Pielea ei, cu pete pigmentare și roșeață persistentă din cauza dermatitei periorale în jurul nasului, necesită o acoperire ușoară, preferând un fond de ten fluid în locul unuia clasic. „spray-ul meu de fixare trebuie să muncească mai mult decât majoritatea, menținând acea bază minimală perfect la locul ei, fără marjă de eroare”, a explicat ea.

Recomandari Euphoria sezonul 3 aduce 7 vedete invitate și confirmă distribuția completă

Promisiuni îndrăznețe și ingrediente cheie

Morphe Lifeproof Continuous Setting Mist vine cu promisiuni îndrăznețe. Un spray care „promite o rezistență de 16 ore, iar machiajul tău va fi rezistent la apă, la transpirație și la transfer. Toate acestea, în timp ce se simte ușor, nelipicios și arată invizibil.” Să fim serioși, cine nu vrea asta pentru primăvară și vară?

Dar cum reușește asta? Produsul formează o „peliculă” invizibilă și flexibilă pe piele. Mai mult, formula este lipsită de alcool și conține ectoină, un ingredient hidratant, calmant și reparator pentru bariera pielii. Asta e o veste bună pentru persoanele cu piele sensibilă. Include, si, extracte din plante pentru a reduce luciul, util pentru tenurile grase. Pe bune, sună ca un produs complet!

Cum se aplică și ce rezultate aduce

Spre deosebire de alte spray-uri de fixare, Morphe a specificat că acesta nu este destinat aplicării în mai multe straturi, pe parcursul machiajului. Este un „finisher”, adică se folosește la final, pentru a sigila totul. Pentru aplicare, închideți ochii și gura, pulverizați de la o distanță de 20-25 cm de față și lăsați să se usuce timp de 60 de secunde.

Recomandari Lily Collins dezvăluie cele 2 creme minune din farmaciile franceze

Jurnalista Laura Pearson a testat produsul în condiții reale: ore de scris acasă, naveta cu trenul, plimbări prin ploaie către întâlniri de PR, apoi cină și băuturi cu o prietenă. Și totuși, ce a constatat? „fața nimănui nu va arăta la fel la ora 22:00 ca atunci când ai plecat de acasă. Niciun spray nu poate face asta – mai ales dacă îți expui pielea la vremea infamă a Marii Britanii”, a subliniat ea.

În ciuda condițiilor dificile, baza machiajului a rezistat vizibil. „baza mea este aproape intactă și oferă aceeași acoperire ca dimineața”, a spus Laura. E drept că, a pierdut o parte din mascara și gelul de sprâncene (ceea ce este inevitabil cu acele formule la frecare sau expunere la apă), iar blush-ul s-a estompat destul de mult. Numai că, baza și conturul de buze au rămas intacte, cu excepția unei mici roșeți în jurul nărilor, cauzată de suflarea nasului. Iar cel mai puternic a fost „un finisaj strălucitor, care perfecționează imediat” pielea, oferind un aspect de „glass-skin glow”.

Un nou standard pentru zilele lungi

Morphe Lifeproof Continuous Setting Mist „își respectă cu siguranță promisiunea de a menține baza machiajului la locul ei pentru o zi întreagă, deși cu o ușoară estompare.” Această performanță, alături de finisajul luminos, a transformat produsul într-un element esențial în trusa de machiaj a jurnalistei. Va fi cu siguranță de ajutor în acele zile lungi, când timpul pentru retușuri este inexistent.