Cameron Diaz pare să nu se mai sature de pantofii brandului Jude. Actrița a participat marți la evenimentul „Front Row” al SiriusXM din New York, alături de distribuția filmului „Outcome”, și a ales din nou o pereche de pantofi care au atras toate privirile. Este vorba despre modelul Fame, care a devenit aproape o semnătură pentru aparițiile sale recente.

Pantofii de 630 de dolari care au cucerit-o

De data aceasta, Diaz a optat pentru pantofii Jude Fame din piele într-o nuanță de alb imaculat, un material lucios și periat care este în tendințe. Acest model minimalist este cunoscut pentru silueta sa elegantă, sculpturală și designul modern. Pantoful se definește printr-un vârf alungit, în formă de migdală, și un toc curbat, de tip stiletto, care îi conferă un aspect contemporan.

Iar tocul măsoară exact 105 mm, adică aproximativ 4,1 inci.

Prețul pentru o astfel de pereche este de 630 de dolari. E drept că modelul este disponibil într-o gamă largă de culori, precum albastru, verde și negru, și în diverse texturi, de la piele cu aspect de crocodil la piele întoarsă.

O ținută completă de peste 1.800 de dolari

Actrița a menținut o linie cromatică simplă, asortând pantofii albi cu jacheta Tove Alder. Piesa vestimentară (realizată dintr-un amestec de viscoză și lână) are un decolteu rafinat, fără guler, și o închidere petrecută care creează o potrivire relaxată și minimalistă. Un detaliu interesant îl reprezintă fantele verticale frontale, care pornesc din talie până la tiv și o separă de un sacou tradițional. Jacheta se vinde cu 1.226 de dolari.

Ținuta a fost completată cu o pereche de blugi de lungime până la gleznă, într-o nuanță mai deschisă, cu manșetele suflecate.

Nu e prima oară, și probabil nici ultima

Numai că aceasta nu este o apariție singulară. Pantofii Fame au devenit un model emblematic pentru brand, iar Cameron Diaz i-a purtat în mai multe locații și în culori diferite. Săptămâna trecută, de exemplu, a purtat modelul Jude Haze, în roșu, la emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Aceeași pereche roșie a fost aleasă și pentru premiera filmului „Outcome” de la AMC Lincoln Square Theater, tot în New York.

V-ați gândit vreodată de ce o vedetă ar alege același brand de pantofi pentru atâtea evenimente importante la rând? Probabil confortul și designul contează enorm.

Un brand iubit de vedete

Cameron Diaz nu este singura celebritate care a căzut pradă farmecului pantofilor Jude. Pe bune, lista fanilor celebri este destul de lungă și include nume precum Tessa Thompson, Ayo Edebiri, Sofia Richie Grainge, Sarah Paulson, Gabrielle Union, Jessie Buckley și Katy Perry.

Toată această agitație media este pentru promovarea filmului „Outcome”, regizat de Jonah Hill. Filmul urmărește povestea unui star de la Hollywood, Reef Hawk (interpretat de Keanu Reeves), care devine ținta unui șantaj după ce primește un videoclip misterios menit să-i distrugă imaginea și cariera. Pelicula va fi disponibilă pentru streaming pe Apple TV începând de vineri.