Meghan Markle a participat joi seara la cea de-a 34-a ediție a galei Champions for Children, organizată de The Alliance for Children’s Rights. Ducesa de Sussex a purtat o rochie nouă, dar a accesorizat-o cu un obiect de suflet, care i-a aparținut cândva Prințesei Diana.

O apariție elegantă și un omagiu discret

Prezentă pe covorul roșu alături de prietena sa apropiată, Kelly McKee Zajfen, Meghan a optat pentru o ținută clasică și sofisticată. A purtat o rochie bleumarin, fără bretele, tip coloană, din mătase, semnată Ralph Lauren, și sandale negre cu barete de la Stuart Weitzman. E drept că look-ul a fost unul tipic pentru ea, minimalist și elegant. Iar la capitolul accesorii, a mizat tot pe piese favorite: cercei vintage rotunzi, din aur, de la Chanel, o brățară Cartier Love și un ceas Cartier Tank Française din aur.

Ceasul a fost detaliul cu cea mai mare încărcătură emoțională.

Acesta i-a aparținut Prințesei Diana, care l-a purtat de nenumărate ori la propriile angajamente publice. După căsătorie, Prințul Harry i-a dăruit ceasul lui Meghan, care îl include frecvent în ținutele sale ca un omagiu discret și dulce adus soacrei sale. V-ați fi gândit că o simplă bijuterie poate spune o poveste atât de complexă?

Motivul prezenței la gală

Ducesa a avut onoarea de a-i înmâna prietenei sale, McKee Zajfen, premiul Francis M. Wheat pentru Servicii Comunitare. Kelly McKee Zajfen, pe care Meghan o cunoaște de peste 20 de ani, este co-fondatoarea Alliance of Moms, o organizație non-profit care sprijină adolescentele însărcinate sau care sunt deja mame în sistemul de asistență maternală (un grup auxiliar al Alliance for Children’s Rights).

Organizația principală, Alliance for Children’s Rights, oferă servicii juridice gratuite și susținere pentru îngrijitori, părinți adoptivi, copii și adolescenți din sistemul de asistență maternală din Los Angeles.

Schimbare subtilă de stil

Ralph Lauren este un designer de bază în garderoba Ducesei. Poartă adesea rochiile și costumele din linia principală a brandului, dar și piesele mai casual, precum cămășile vaporoase și pantalonii care se potrivesc perfect cu estetica ei „Montecito mom” și „quiet luxury”.

Și totuși, în ultimul an, Meghan a adoptat o schimbare subtilă de stil, experimentând cu look-uri ceva mai glamuroase. Fondatoarea brandului As Ever a avut o apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris, unde și-a susținut prietenul, pe Pierpaolo Piccioli, la debutul său la Balenciaga, purtând o pelerină albă dramatică. La gala Fifteen Percent, a îmbrățișat farmecul vechiului Hollywood și a pășit singură pe covorul roșu într-o rochie Harbison Studio cu o trenă amplă.

De la Iordania la Netflix

Meghan a revenit și în circuitul turneelor regale alături de Prințul Harry, încheind luna februarie cu o vizită de două zile în Iordania. Acolo, stilul ei a fost un amestec de high-low, combinând piese de la Zara cu accesorii Chanel.

Dar, după cum s-a văzut și în show-ul său de pe Netflix, „With Love, Meghan”, sau atunci când își promovează brandul de lifestyle As Ever, piesele de bază ale stilului său relaxat de Montecito rămân predominante. Până la urmă, stilul clasic pare să fie cel care o definește cel mai bine.