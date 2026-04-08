Sydney Sweeney a atras toate privirile la premiera sezonului trei al serialului „Euphoria”, eveniment ce a avut loc la TCL Chinese Theatre din Los Angeles. Actrița, care o interpretează pe Cassie în producția de succes, a pășit pe covorul maro într-o ținută spectaculoasă, însă pantofii au fost cei care au furat, pe bune, spectacolul.

O rochie de arhivă Pierre Cardin

Pentru eveniment, Sweeney a ales o rochie albă Pierre Cardin, o piesă de colecție din anul 2007. Creația se remarca printr-un design asimetric, tip capă, care îi oferea o alură elegantă și modernă în același timp. Stilista ei, Molly Dickson (cea care se ocupă de imaginea actriței), a confirmat proveniența rochiei, lăsând însă un mister în jurul încălțămintei.

Pantofii, adevăratele vedete

Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Pantofii purtați de Sydney au fost acoperiți în totalitate cu cristale strălucitoare, de diverse dimensiuni, care reflectau luminile la fiecare pas. Vorbim despre o pereche de pantofi cu un toc sculptat de aproximativ cinci inci, adică peste 12 centimetri înălțime.

Designul era unul de tip slingback, cu o baretă subțire care se înfășura de la mijlocul piciorului în jurul gleznei, lăsând călcâiul expus. Aveau un vârf ascuțit și un decupaj adânc, iar atât bareta, cât și partea din față erau complet împodobite cu pietrele strălucitoare. Detaliile metalice argintii și talpa interioară din satin argintiu completau aspectul luxos.

Un mister numit Jimmy Choo?

Numai ca stilista nu a oferit detalii despre brandul pantofilor. Totuși, silueta lor aduce aminte izbitor de modelul Love Slingbacks de la Jimmy Choo. V-ați gândit că ar putea fi o coincidență? Poate că nu.

Sydney Sweeney a devenit imaginea campaniilor Jimmy Choo în ultimii ani, debutul ei pentru brandul britanic de lux având loc în mai 2024, cu o campanie pentru primăvara anului 2024 filmată în Palm Springs, California. Pana la urma, detaliile par să se lege.

Ce ne aduce noul sezon Euphoria

Premiera marchează lansarea mult așteptată a sezonului trei din „Euphoria”, programată pentru duminică pe HBO și HBO Max. După întârzieri considerabile, noul sezon va prezenta un salt temporal major față de finalul anterior.

Personajele vor fi urmărite în viața de după liceu. Iar adolescenții din primele două sezoane vor ajunge la vârsta de 20 de ani, din distribuție făcând parte din nou vedete precum Zendaya, Sweeney, Alexa Demie și Jacob Elordi.