Premiera sezonului trei din „Euphoria” a adus pe covorul roșu din Los Angeles o adevărată defilare de modă. Evenimentul, care a avut loc marți seară, a reunit întreaga distribuție, iar Zendaya și Sydney Sweeney au fost, fără îndoială, în centrul atenției cu alegerile lor vestimentare, una couture, cealaltă retro.
Zendaya, într-o creație couture Ashi Studio
Zendaya a optat pentru o rochie spectaculoasă din linia haute couture Ashi Studio. O alegere cu adevărat memorabilă. Creația, parte din colecția de primăvară 2026 a casei de modă, este o rochie fără mâneci, cu un decolteu înalt tip halter, realizată dintr-un material mătăsos, cu spatele gol și o trenă amplă care a urmărit-o pe actriță pe covorul roșu. Stilistul ei de lungă durată, Law Roach, a fost în spatele alegerii, iar actrița a accesorizat totul cu bijuterii Chopard.
Sydney Sweeney alege un look retro
Iar Sydney Sweeney a mers pe o direcție complet diferită, alegând un design retro. Actrița a purtat o creație Pierre Cardin din colecțiile anului 2007. Cum vine asta? Ei bine, rochia albă crea un efect de cocon în partea din spate, dar în față dezvăluia o siluetă minidress, cu un detaliu feminin tip fundă și o talie bine marcată. Ținuta, curatoriată de stilista Molly Dickson, a fost completată de o pereche de pantofi stiletto strălucitori, cu vârf ascuțit.
Alegeri îndrăznețe pentru restul distribuției
Dar ce au purtat celelalte colege de platou? Și ele au făcut alegeri îndrăznețe. Hunter Schafer și-a etalat latura sălbatică într-o rochie sclipitoare Roberto Cavalli, din colecția ready-to-wear de primăvară 2026, cu un imprimeu ce amintea de dungile unui tigru, un motiv celebru al designerului.
Maude Apatow a reinterpretat clasica „little black dress” cu o creație Celine din colecția de primăvară 2026, o rochie midi fără mâneci, cu talia marcată și bretele cu un design geometric. În schimb, Alexa Demie a mizat pe o piesă vintage (o alegere din ce în ce mai populară la Hollywood) de la Bob Mackie, într-un stil specific de showgirl, cu dungi argintii și negre și un strat voluminos de fustă atașat în spate.
O seară memorabilă.
Noul sezon din „Euphoria” urmărește aventurile lui Rue, interpretată de Zendaya, și ale fostei sale găști din liceu, acum la începutul vieții de adult. Cel de-al treilea sezon al serialului premiat cu Emmy va debuta duminică pe HBO Max.