Regina Sonja a Norvegiei, ajunsă la 88 de ani, a fost internată la Spitalul Național din cauza unor probleme cardiace severe. Totul s-a întâmplat miercuri, la doar câteva zile după ce suverana își anulase brusc toate angajamentele oficiale, inclusiv un prânz programat cu prim-ministrul indian Narendra Modi.

Dincolo de porțile aurite ale palatului, drama prin care trece familia regală norvegiană este una profund umană. Până la urmă, boala nu ține cont de titluri sau coroane, iar îngrijorarea pe care o simt acum apropiații reginei este exact aceeași teamă pe care o simțim și noi când părinții noștri îmbătrânesc și devin dintr-o dată vulnerabili.

Probleme medicale care se adună

Contextul medical nu este unul deloc simplu. Așa cum a explicat presa internațională, regina a mai trecut prin episoade de fibrilație în trecut. Chiar la începutul anului 2025, în timpul unei vacanțe la schi, a petrecut câteva ore la spital înainte de a suferi o intervenție chirurgicală pentru montarea unui stimulator cardiac la Oslo. Iar anul trecut, a avut nevoie de transport cu ambulanța aeriană din cauza unor dificultăți respiratorii.

Un raport publicat de Hellomagazine a relatat miercuri dimineață că starea actuală a impus o monitorizare atentă din partea medicilor. Reprezentanții palatului au fost extrem de direcți în comunicarea lor publică.

„Majestatea Sa Regina a fost internată astăzi la Spitalul Național din cauza unor probleme cardiace. Regina are fibrilație cardiacă și insuficiență cardiacă și a fost spitalizată pentru câteva zile pentru examinări și observație.” – Casa Regală a Norvegiei, Comunicat oficial

Lucrurile sunt clare și îngrijorătoare.

O familie lovită din mai multe părți

Și necazurile par să nu se mai termine pentru familia regală norvegiană. Te-ai gândit vreodată cât de greu trebuie să fie să duci pe umeri nu doar grija unui părinte în vârstă, ci și a partenerului de viață? prințul moștenitor Haakon trece exact prin acest coșmar (unul pe care nicio familie nu și-l dorește). Soția sa, Prințesa Mette-Marit, suferă de fibroză pulmonară încă din anul 2018 și se află în prezent pe lista de așteptare pentru un transplant de plămâni.

Să fim serioase, presiunea emoțională trebuie să fie uriașă. Într-o discuție recentă cu presa, prințul a recunoscut deschis cât de dificilă este situația de acasă.

„Prințesa Moștenitoare este grav bolnavă și starea ei s-a înrăutățit puțin în ultima vreme. Așa că sunt îngrijorat pentru sănătatea ei. Folosește oxigen în viața de zi cu zi, iar asta ajută puțin. Și aceste șase luni au decurs destul de bine, cred eu. Dar există faze diferite. Așa că trebuie doar să încercăm să rezolvăm situația cât de bine putem.” – Prințul Haakon, Prinț moștenitor

Ce urmează pentru monarhie

Dar viața merge înainte, chiar și cu atâtea probleme medicale pe fundal. Regele Harald, care are 89 de ani și a avut propriile sperieturi de sănătate în februarie când a fost tratat pentru o infecție în Tenerife, își continuă programul oficial în vestul țării.

Rămâne însă o mare întrebare deschisă pentru săptămânile următoare în Norvegia. Când va avea loc transplantul salvator pentru Mette-Marit și cât de repede se va putea recupera regina Sonja după acest nou episod de insuficiență cardiacă?