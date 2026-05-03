Te-ai uitat vreodată la copiii tăi și te-ai minunat de cât de mult seamănă între ei în anumite momente? Sau poate ai zâmbit văzând cum trăsăturile tale se oglindesc în chipul fratelui tău. Ei bine, se pare că genetica joacă feste adorabile și în familiile regale, oferindu-ne momente de o candoare pură. Sâmbătă, Prințesa Charlotte a împlinit frumoasa vârstă de 11 ani, iar fotografia oficială lansată cu această ocazie festivă a scos la iveală un detaliu absolut surprinzator care a cucerit internetul. Prințul George seamănă izbitor de mult cu sora lui mai mică în această nouă imagine, demonstrând încă o dată legătura specială dintre cei doi frați.

Fotografia care a topit inimile tuturor

Familia de Wales a ales să marcheze acest moment special din viața fiicei lor publicând pe Instagram un portret inedit și plin de lumină. „Dorindu-i Charlottei o a 11-a aniversare foarte fericită!” a fost mesajul simplu, dar plin de emoție, care a însoțit postarea. Fotografia a fost surprinsă de talentatul fotograf Matt Porteous în timpul recentei vacanțe a familiei în Cornwall.

Ea pozează extrem de relaxată într-un câmp plin de margarete.

În imagine, o vedem pe tânăra prințesă emanând o bucurie naturală, purtând un pulover în dungi bleumarin și roșii semnat de Ralph Lauren și o pereche de blugi comozi. Asemănarea dintre frați este de-a dreptul uimitoare la o primă privire. Dacă îi analizezi cu atenție zâmbetul, vei recunoaște imediat expresia caldă a fratelui ei mai mare, Prințul George, care a împlinit 11 ani în 2024. Același zâmbet dulce și sincer a putut fi observat la George în timp ce rânjea alăturându-se familiei sale pentru tradiționala plimbare anuală din ziua de Crăciun de la Sandringham din acel an. Mai mult, asemănarea izbitoare dintre cei doi frați a fost la fel de clară și vizibilă pentru public și în timpul paradei Trooping the Colour din anul 2024.

O zi de naștere departe de ochii curioșilor

Pe lângă superba fotografie din câmpul de margarete care a făcut înconjurul lumii, Prințul și Prințesa de Wales au decis să le ofere admiratorilor și o altă surpriză. Ei au lansat un videoclip emoționant cu fiica lor chiar de ziua ei de naștere. Materialul video a inclus momente prețioase din excursia lor în Cornwall, arătând-o pe prințesă bucurându-se de o plimbare pe o barcă alături de Otto, adorabilul cocker spaniel de doar un an al familiei.

Să fim serioși, cine nu se topește după un cățeluș fericit într-o vacanță de familie?

Ba chiar am putut să o admirăm pe proaspăta pre-adolescentă aranjând cu grijă scoici sub forma unei inimi pe plajă. În același clip, tânăra și-a demonstrat abilitățile sportive, arătându-și brațul de aruncare la un joc de cricket. În ceea ce privește planurile propriu-zise pentru ziua de naștere a Charlottei, tânăra regală a sărbătorit în privat. Evenimentul a fost unul intim, alături de cei mai apropiați membri ai familiei. Numai că bunicul ei a lipsit de la această reuniune restrânsă. Regele Charles se afla în SUA într-o vizită de stat, fiind însoțit de Regina Camilla, un detaliu care a schimbat ușor dinamica obișnuită a sărbătorilor de familie.

Viața secretă de părinți a cuplului regal

Deși a împlinit deja 11 ani, tânăra prințesă nu a început încă să participe singură la angajamente regale oficiale alături de părinții ei, motivul principal fiind tocmai vârsta ei fragedă. În schimb, William și Kate se concentrează enorm pe educația și dezvoltarea armonioasă a Charlottei. Așa cum a relatat Hellomagazine într-o analiză publicată recent, un raport apărut în luna aprilie a scos la iveală un fapt surprinzător pentru mulți: cuplul regal este „puternic implicat” în această parte a vieții ei.

Dar stai puțin, te-ai gândit vreodată că viitoarea regină a Marii Britanii stă pe grupurile de WhatsApp ale clasei?

Pe bune, lucrurile chiar stau așa. Implicarea lor merge mult dincolo de aparențe și se extinde până la grupurile de WhatsApp ale părinților. si ei sunt prezenți fizic, urmărind de pe margine competițiile de înot și evenimentele sportive (detalii confirmate de sursele citate în publicația The Telegraph). O sursă de la Palat a oferit o descriere care ne apropie și mai mult de latura umană și caldă a Prințesei de Wales, numind-o pe Kate pur și simplu „mămica de la școală pe care ai suna-o să-ți ia copiii când întârzii”.

Schimbări majore la școală pentru cei trei frați

În prezent, toți cei trei copii de Wales (Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis) frecventează împreună cursurile la Lambrook School, o instituție de prestigiu situată în Berkshire. Aici, sportul și activitățile în aer liber sunt luate foarte în serios în programa zilnică. Charlotte și-a perfecționat probabil mișcările de cricket chiar în curtea școlii, din moment ce cricketul și fotbalul sunt ambele obligatorii pentru fetele care studiază la Lambrook. La nivelul de pregătire Prep, elevii sunt încurajați să participe și la antrenamente riguroase de rugby, hochei, atletism și netball.

Iar din toamnă, lucrurile se vor schimba destul de mult pentru tinerii regali.

În luna septembrie, George se va despărți de frații săi mai mici pentru a merge la școala secundară. Cel mai probabil, viitorul moștenitor va studia la Eton sau Marlborough, deși acest aspect important nu a fost încă agreat sau confirmat în mod oficial de către Palat. Până la acel moment de tranziție, familia pare determinată să prețuiască fiecare clipă petrecută împreună, construind amintiri de neprețuit în spatele ușilor închise și departe de protocoalele stricte.