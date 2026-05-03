Ai încercat ulei de rozmarin, șampoane scumpe și tot felul de măști minune, dar părul tău continuă să rămână pe perie. Ei bine, secretul pentru o podoabă capilară de invidiat s-ar putea să se ascundă chiar în noptiera ta, sub forma unei pastile pe care o iei de obicei pentru cu totul alt motiv.

Legatura neasteptata dintre somn si un par bogat

Toată lumea știe că melatonina te ajută să dormi mai bine după o zi obositoare. Numai că lucrurile nu se opresc aici. În lumea dermatologiei, acest hormon a devenit noua vedetă când vine vorba de sănătatea scalpului.

Dr. Alba Gómez Zubiaur, medic tricolog, ne explică exact cum funcționează acest mecanism ascuns. „Melatonina este un hormon care joacă un rol important în reglarea ceasului nostru biologic. Dincolo de somn, cercetările medicale recente au evidențiat impactul său asupra ciclului părului în sine. De fapt, există dovezi tot mai mari ale unei posibile legături între ritmurile noastre circadiene și modul în care ne crește părul. Prin extinderea fazei «anagene» sau de creștere, melatonina ar putea întârzia sau reduce eficient căderea părului.”

Și hai să fim serioase, cine s-ar fi gândit la asta?

Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, specialiștii detaliază modul în care corpul nostru își sincronizează funcțiile. Potrivit medicului spaniol, teoria unei străzi cu dublu sens între ceasul biologic și firele de păr prinde tot mai mult contur în clinicile de specialitate.

Cum iti reseteaza corpul faza de crestere

„Melatonina este un hormon profund implicat în ritmurile noastre circadiene – efectiv ceasul nostru biologic. Rolul său important în ciclul de viață al părului a fost descoperit abia recent, sugerând că ar putea fi un instrument vital pentru cei care se confruntă cu rărirea sau alopecia”, detaliază experta.

V-ați întrebat vreodată de ce corpul reacționează atât de agresiv la oboseală? Răspunsul stă chiar în celulele noastre. „Se pare că există o influență reciprocă între un ceas biologic bine reglat și ciclurile naturale de creștere și cădere a părului. Deoarece melatonina ajută la guvernarea ciclurilor noastre de somn-veghe, este logic că ar putea ajuta și la reglarea fazei de creștere a părului.”

Dar știința din spate este și mai precisă. „Deși avem nevoie de mai multe dovezi înainte ca aceste teorii să fie bătute în cuie, știm că melatonina poate extinde activ faza «anagenă». Face acest lucru prin stimularea unei rute specifice de semnalizare celulară cunoscută sub numele de calea WNT.”

Stresul zilnic si caderea sezoniera

Când vine vorba de pacienții care văd cele mai bune rezultate, lucrurile stau destul de interesant. „Deși dovezile sunt încă la început, se pare că aceia care suferă de căderea acută a părului, cunoscută sub numele de efluviu telogen, vor beneficia cel mai mult.”

Iar ritmul alert în care trăim nu ne ajută absolut deloc. Gândește-te doar la nivelul de stres cu care ne confruntăm zilnic în România, jonglând între un job solicitant, traficul infernal și responsabilitățile de acasă. Toată această tensiune ne dă peste cap organismul, iar părul este primul care suferă.

Cifrele vorbesc de la sine.

„Aceasta este de obicei declanșată de un factor specific, cum ar fi o infecție severă, o intervenție chirurgicală, nașterea sau un stres emoțional semnificativ. Căderea durează de obicei între două și patru luni, după care ciclul părului se normalizează și părul pierdut crește la loc. Acești factori declanșatori perturbă ciclul, provocând o schimbare masivă, sincronizată, în care firele de păr intră în faza de cădere toate deodată, sărind adesea de la procentul obișnuit de 15% la niveluri mult mai ridicate. Căderea sezonieră a părului, cum ar fi cea observată toamna, se încadrează si în această categorie.”

Pe de altă parte, afecțiunea cronică se manifestă diferit. „În acest caz, căderea părului este mai puțin dramatică, dar mai persistentă. Mai degrabă decât o creștere bruscă a căderii, numărul firelor de păr din faza de cădere rămâne constant ridicat, în jur de 20-25%, ceea ce este peste medie, dar mai puțin vizibil imediat. Natura pe termen lung a căderii este cea care definește această afecțiune. Identificarea unui singur factor declanșator este mai complexă aici, așa că este esențial să excludem deficiențele nutriționale, problemele de sănătate subiacente sau alte forme de alopecie.”

Picaturi miraculoase sau pastile pentru somn

Acum că știm că funcționează (pe bune, studiile o confirmă), te întrebi probabil cum ar trebui să o folosești. „Melatonina orală, topică și prin mezoterapie au fost toate propuse ca opțiuni viabile de tratament pentru aceste afecțiuni. Obiectivul principal în toate cele trei este același: de a opri foliculii să intre prematur în faza de cădere înainte de a-și fi terminat creșterea. Prin extinderea fazei de creștere, melatonina ajută la producerea unui păr vizibil mai gros și mai lung.”

„Ultimele cercetări sugerează că aplicarea topică ar putea fi cel mai eficient mod de a viza direct foliculii, deoarece asigură o disponibilitate mai mare acolo unde este cea mai mare nevoie de ea. Acestea fiind spuse, având în vedere că melatonina orală ajută, si la îmbunătățirea odihnei nocturne și la reglarea ceasului biologic, posibila influență asupra stresului și a factorilor de stil de viață ar fi, si benefică pentru părul nostru.”

Mai mult, soluțiile sunt la îndemână. „Există diverse suplimente care includ melatonina special pentru a trata rărirea bruscă a părului. Melatonina topică este, si acum disponibilă pe scară largă și s-a dovedit că ajunge eficient la rădăcina părului.”

Cât despre injecțiile direct în scalp, medicul precizează clar. „În experiența noastră clinică, unii pacienți au văzut rezultate excelente, deși avem încă nevoie de mai multe studii la scară largă pentru a confirma eficacitatea acesteia la nivel general.”

La ce sa te astepti cand incepi tratamentul

Dar stai puțin, există riscuri ascunse? „Când este utilizată local, absorbția este în primul rând locală, deci nu există efecte adverse semnificative de care să ne facem griji. În cazul utilizării orale, este important de reținut că îți va afecta ciclurile de somn-veghe și te va ajuta să îți reglezi odihna. Totuși, nu te lasă cu acea senzație persistentă de amețeală pe timpul zilei. Unii pacienți raportează că au vise deosebit de vii sau realiste în primele câteva zile de tratament.”

În clinicile moderne, abordarea este una complexă. „În funcție de tipul specific de cădere a părului, folosim adesea melatonina alături de alte medicamente sau proceduri clinice pentru a obține cele mai bune rezultate.”

„Dacă te uiți prin bazele de date medicale, vei găsi o multitudine de studii publicate în ultimii ani privind eficacitatea melatoninei pentru sănătatea părului. Ceea ce putem deduce din aceasta este că este un tratament cu adevărat promițător; unul care nu numai că este eficient, dar are un potențial semnificativ. Bănuiesc că vom vedea câteva evoluții și mai remarcabile pentru anumite tipuri de cădere a părului în anii următori.”

Pentru rărirea generală a părului, abordarea necesită nuanțare. „Când vorbim despre rărire, ne referim de obicei la faptul că fibrele de păr devin din ce în ce mai fine. Acest lucru este cauzat de obicei fie de căderea părului legată de hormoni, fie de procesul natural de îmbătrânire. În ambele cazuri, există alte medicamente și opțiuni clinice care oferă o eficacitate mai mare decât melatonina pe cont propriu. Acestea fiind spuse, are un loc ca tratament de susținere alături de acele terapii mai bine direcționate.”

Medicul Alba Gómez Zubiaur, care a oferit aceste explicații detaliate, profesează în prezent la Madrid, fiind recunoscută ca unul dintre cei mai importanți consultanți dermatologi specializați în tratarea tulburărilor complexe ale scalpului.