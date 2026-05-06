Dr. Aamna Adel, medic primar dermatolog specializat pe căderea părului la adulți și copii, a reușit să transforme un subiect medical complex într-un fenomen digital. Cu aproape trei milioane de urmăritori pe TikTok, Instagram și YouTube, ea a devenit una dintre cele mai de încredere voci din mediul online. În septembrie 2025, medicul a făcut pasul cel mare și a adus toată această expertiză în zona de beauty, lansând Rhute, un brand axat strict pe sănătatea pe termen lung a scalpului și a părului.

De ce uitam mereu de radacina problemei

Te-ai gândit vreodată de câte ori ți-ai aplicat o mască scumpă doar pe lungimea firului de păr, ignorând complet baza? Dar să fim serioși, toate am făcut asta la un moment dat. Parcursul doctorului Adel (absolventă cu distincție a prestigioasei St Bartholomew’s and the London School of Medicine) a condus-o exact către această problemă. După ce și-a finalizat pregătirea de specialitate la Oxford University Hospitals și a devenit membră a Royal College of Physicians, medicul a realizat că piața de beauty ignoră esențialul.

„Rhute s-a născut dintr-un gol pe care îl vedeam zilnic în clinică. Pacienții investeau în îngrijirea părului, dar foarte puține produse erau cu adevărat concepute cu gândul la scalp. Ca dermatolog, știu că un păr sănătos începe de la scalp, totusi majoritatea produselor se concentrează doar pe lungimi. Am vrut să creez un sistem care aduce gândirea clinică, bazată pe dovezi, în îngrijirea părului. Ceva care tratează scalpul ca pe piele, susține sănătatea părului pe termen lung și oferă rezultate reale, vizibile”, a explicat fondatoarea brandului.

Serul care schimba regulile jocului

Iar această schimbare de perspectivă lovește direct și în obiceiurile noastre de acasă. Când româncele cheltuiesc sume uriașe pe măști aduse din import sau tratamente la saloanele din București și Cluj doar pentru vârfuri despicate, ignorarea scalpului devine o greșeală scumpă. Într-un interviu publicat recent de Beautynewsdaily, specialista a detaliat care este produsul vedetă al noii sale linii.

„Serul pentru scalp Density + Repair este cea mai bună introducere în Rhute. Reprezintă filozofia noastră de bază a îngrijirii zilnice și consecvente a scalpului, combinând ingrediente active care susțin densitatea, reduc căderea și îmbunătățesc sănătatea generală a scalpului. Este simplu de integrat într-o rutină, dar incredibil de eficient în timp”, a punctat medicul, care ocupă și funcția de responsabil de comunicare pentru British Hair and Nail Society.

Provocarile din spatele unei lansari de succes

Să creezi un produs pe bune, care chiar funcționează, nu e deloc simplu. Numai că determinarea a ajutat-o să depășească barierele industriei.

„Una dintre cele mai mari provocări a fost echilibrarea integrității clinice cu accesibilitatea. Construim produse care sunt cu adevărat bazate pe știință, ceea ce necesită timp, testare și precizie, dar vrem și ca ele să se simtă fără efort și intuitive pentru consumator. Cea mai mare surpriză a fost cât de implicată și curioasă este comunitatea noastră. Oamenii chiar vor să își înțeleagă sănătatea scalpului și a părului, iar asta a fost incredibil de plin de satisfacții.”

Până la urmă, rezultatele vorbesc de la sine.

„Faptul că văd rezultate reale din partea comunității noastre. Când oamenii împărtășesc că se confruntă cu o cădere mai mică a părului, un confort îmbunătățit al scalpului sau un păr mai puternic și mai sănătos, asta validează tot ceea ce ne-am propus să facem. Să aduci ceva de la concept la realitate și apoi să vezi că ajută cu adevărat oamenii este cea mai împlinitoare parte”, a adăugat ea cu entuziasm. Pentru tinerele care visează la propria afacere, sfatul ei este direct: „Începeți cu un punct de vedere clar și rămâneți foarte concentrați pe el. Industria frumuseții este aglomerată, așa că diferențierea voastră trebuie să fie semnificativă, nu doar estetică. Construiți ceva care rezolvă o problemă reală și nu grăbiți procesul. Fundația pe care o creați la început va defini longevitatea brandului vostru.”

Cum arata rutina unui medic dermatolog

Și dacă te întrebai ce folosește un expert pe propria piele, răspunsul s-ar putea să te surprindă prin simplitate.

„Rutina mea este foarte consecventă și concentrată pe sănătatea pielii și a scalpului. Încep cu o curățare blândă, urmată de ingrediente active de îngrijire a pielii vizate. Pentru scalpul meu, folosesc zilnic serul pentru scalp Rhute Density + Repair. Păstrez totul destul de minimalist, dar intenționat. Consecvența este întotdeauna mai importantă decât complexitatea.”

Cele trei produse fără de care nu poate trăi sunt exact cele care îi susțin această viziune: „Serul pentru scalp Rhute Density + Repair pentru sănătatea zilnică a scalpului și densitatea părului pe termen lung. La Roche-Posay Anthelios SPF 50+, pe care îl folosesc în fiecare zi pentru protecție. Serul Axis-Y Artichoke Barrier Repair pentru hidratare și susținerea barierei pielii.” Iar cel mai bun sfat de frumusețe primit vreodată rezumă toată munca ei: „Tratați-vă scalpul ca pe pielea voastră. Este ceva ce spun des, dar este încă unul dintre cele mai trecute cu vederea principii în frumusețe. Odată ce acordați prioritate sănătății scalpului, tot restul se îmbunătățește.”

Ce urmeaza pentru brandul momentului

Dr. Adel nu se oprește aici. „Continuăm să dezvoltăm întreaga «Density Rhutine» astfel încât fiecare pas să lucreze împreună pentru a susține sănătatea scalpului și densitatea părului. Asta include extinderea în formate complementare care îmbunătățesc atât performanța, cât și experiența. Ne concentrăm pe creșterea comunității noastre și a platformei de educație, făcând sănătatea scalpului mai larg înțeleasă și accesibilă.”

Cât despre viitor, viziunea este una ambițioasă. „Mi-ar plăcea să colaborez cu un brand sau un partener care împărtășește angajamentul nostru față de știință și educație, dar îl prezintă într-un mod foarte rafinat și modern. Ceva la intersecția dintre credibilitatea clinică și experiența de lux s-ar simți ca o potrivire naturală pentru Rhute.” Momentan, produsele noii linii dermatologice sunt disponibile exclusiv pe platforma rhutehair.com, de unde se expediază către clienții din Marea Britanie și Statele Unite.