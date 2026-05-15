Anul 2026 se dovedește a fi un adevărat test de rezistență pentru relațiile de la Hollywood. De la căsnicii care păreau de neclintit, cum e cea de 18 ani a lui Jason Biggs, până la povești de iubire mai recente, primele luni ale anului au adus o avalanșă de despărțiri complet neașteptate.

Te-ai întrebat vreodată de ce ne fascinează atât de mult divorțurile celebrităților? Dincolo de curiozitatea firească, aceste momente ne amintesc că relațiile sunt complicate pentru toată lumea, indiferent de câți bani ai în cont sau de câte ori calci pe covorul roșu. Când vezi că o iubire de aproape două decenii se stinge, parcă te gândești de două ori la propriile tale compromisuri din cuplu.

Și credeam că am văzut totul anul trecut. După ce 2025 ne-a lăsat un gust amar cu despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban, speram la o perioadă mai liniștită. Numai că lucrurile stau puțin diferit acum.

Final de drum după 18 ani

Chiar în luna mai, fanii au primit o veste greu de digerat. Actorul Jason Biggs, pe care sigur îl știi din seria American Pie, și soția lui, Jenny Mollen, au confirmat că se separă după 18 ani de căsnicie. Optsprezece ani la Hollywood echivalează probabil cu o viață întreagă în lumea reală. Un reprezentant al cuplului a declarat pentru revista People că cei doi s-au despărțit, dar rămân în relații excelente. Focusul lor principal rămâne creșterea celor doi băieți, Lazlo de opt ani și Sid de 12 ani.

Infidelitate și limite clare

Iar dacă la unii separarea e pașnică, la alții ies scântei. Așa cum semnalează Hellomagazine într-un material recent, luna aprilie a adus ruptura dintre Megan Thee Stallion și starul NBA Klay Thompson. După aproape un an împreună, artista a pus punct relației pe fondul unor acuzații de infidelitate.

Nu a lăsat loc de interpretări.

„Am luat decizia de a pune capăt relației mele cu Klay. Încrederea, fidelitatea și respectul sunt nenegociabile pentru mine într-o relație, iar când aceste valori sunt compromise, nu există nicio cale reală de a merge mai departe.” – Megan Thee Stallion, Artistă

Logodne rupte și divorțuri amiabile

Cifrele vorbesc de la sine. Pare că nicio lună nu a scăpat fără un anunț trist. În martie, s-a aflat că Kelly Osbourne și partenerul ei, Sid Wilson, au anulat logodna la doar opt luni după ce el o ceruse în căsătorie, în iulie 2025. Cei doi aveau o prietenie de zeci de ani înainte de a începe relația lor de patru ani și au împreună un băiețel, Sidney, născut în noiembrie 2022.

Dar asta nu e tot. Luna februarie ne-a adus despărțirea actriței Alexandra Daddario de producătorul de film Andrew Form, după aproape patru ani de mariaj.

„Alexandra Daddario și Andrew Form au luat decizia de a-și încheia căsătoria. Decizia a fost luată cu dragoste și respect.” – Reprezentant, Alexandra Daddario

Și ca să ne întoarcem chiar la începutul anului, în ianuarie, Samira Wiley din serialul Orange Is the New Black și soția ei de nouă ani, Lauren Morelli, au anunțat că depun actele pentru un divorț amiabil. Fostul cuplu, care are un copil împreună, a transmis revistei Out că angajamentul lor pentru co-parenting va rămâne pentru totdeauna.

Valul de despărțiri din showbiz pare departe de a se fi încheiat. Până la toamnă, rămâne de urmărit care dintre aceste foste cupluri va reuși cu adevărat să mențină acea prietenie promisă de dragul copiilor și cine va ajunge, inevitabil, la un proces lung și obositor pentru împărțirea averilor.