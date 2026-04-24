Eliud Kipchoge, cel mai rapid maratonist din lume și singurul om care a coborât sub bariera de 2 ore, are un mesaj clar pentru oricine cochetează cu ideea de a alerga 42 de kilometri. El crede cu tărie că provocarea este la îndemâna multora. campionul este convins că „cei care pot alerga ocazional 5 km sau 10 km pot alerga un maraton”.

Recent, Kipchoge a anunțat un proiect ambițios, turneul mondial „7 Maratoane, 7 Continente”, menit să inspire oamenii să facă mișcare. Iar cu această ocazie, a împărtășit câteva sfaturi de aur pentru alergătorii amatori.

Fii consecvent și recunoscător

Primul sfat este poate cel mai important. Indiferent dacă te pregătești pentru primul maraton sau doar te gândești să te înscrii la unul, consecvența este cheia. Kipchoge crede că aceasta este cea mai simplă cale de a-ți construi nu doar o rutină, ci și nivelul de bază al condiției fizice necesar pentru a face față cursei. „Creează consecvență și fii foarte disciplinat la antrenamente”, spune maratonistul.

Recomandari Emma Grede, creierul din spatele Skims, dezvaluie 5 lectii esentiale de business

Apoi, schimbă-ți perspectiva. Nu privi mișcarea ca pe o corvoadă, ci ca pe un privilegiu. „Pentru oricine nu este atlet, le-aș spune că mișcarea – a pune un picior în fața celuilalt – este o modalitate de a crea o sănătate bună.” El adaugă un detaliu esențial: „Mai presus de toate, sănătatea este ceea ce avem nevoie pentru a ne descurca.” Până la urmă, e simplu: nu *trebuie* să alergi, ci *ai ocazia* să o faci. După cum spune chiar el: „Exercițiul nu este o pedeapsă – este un medicament pentru sănătatea ta”.

Antrenează-ți mintea, nu doar corpul

Dar nu e totul despre picioare. Kipchoge insistă asupra unui aspect pe care mulți începători îl ignoră: provocarea mentală a unui maraton. El recomandă antrenarea minții în paralel cu cea a corpului, pentru a fi pregătit pentru obstacolele din ziua cursei. Cum vine asta, mai exact?

„Alergarea este despre corp și minte. Mintea ar trebui să fie mai în formă decât corpul, pentru că mintea este cea care controlează corpul. În momentul în care antrenezi corpul corect, acolo se întâmplă magia. Este ca inima ta – nu poți să-ți antrenezi doar inima, dar prin înot, prin alergare, prin orice fel de sport, îți antrenezi inima. Același lucru este valabil și pentru minte. Cu cât te aventurezi mai mult, cu cât îți alegi o țintă, asta este ceea ce vrea mintea.”

Recomandari Sănătatea planșeului pelvin: Sfaturi esențiale pentru femei și bărbați

Folosește tehnologia în avantajul tău

Trăim în era digitală, iar asta poate fi un avantaj uriaș pentru un alergător. „Aceasta este lumea tehnologiei – lumea în care poți avea un antrenor în ceasul sau telefonul tău”, explică el. Kipchoge este un fan al utilizării datelor pentru a-și informa sesiunile de antrenament.

Te-ai fi gândit vreodată că un campion de talia lui se bazează pe așa ceva? El chiar recomandă o funcție specifică pe care o apreciază la ceasul său (și pe care probabil o ai și tu la al tău): „Funcția care prezice de fapt cât de în formă ești, analizând datele cardiovasculare, timpii de la alergările anterioare și multe altele.” Practic, tehnologia elimină o parte din presupuneri și îți oferă o imagine clară a nivelului tău de fitness.

Secretul jurnalului și bucuria de a alerga

O altă tehnică, de data aceasta una clasică, este ținutul unui jurnal. Kipchoge documentează totul, de la ce mănâncă și cum s-a simțit, până la detalii despre antrenamentul propriu-zis. „Am un jurnal pentru fiecare maraton pe care l-am alergat vreodată”, mărturisește el.

Recomandari 5 sfaturi esențiale pentru un look impecabil

O metodă simplă, dar eficientă.

Și, poate cel mai important sfat dintre toate, este să te bucuri de proces. Dacă abordezi fiecare antrenament cu o atitudine pozitivă și cu entuziasm, ai câștigat deja o mare parte din bătălie. Alegerea unui plan de antrenament care îți place este esențială pentru a rămâne motivat. Iar cuvintele lui Kipchoge, care aleargă de peste două decenii la cel mai înalt nivel, spun totul: „În ultimii 23 de ani, m-am bucurat de ceea ce fac în fiecare zi”.