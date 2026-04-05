David Beckham a sărbătorit în weekend finalizarea noului său stadion din Miami, un proiect solid de 750 de milioane de dolari. Întreaga familie i-a fost alături, însă cea care a atras atenția a fost fiica sa, Harper, acum în vârstă de 14 ani, cu o schimbare de look neașteptată.

O celebrare de 750 de milioane de dolari

Familia Beckham a zburat la Miami pentru a marca acest moment important. Victoria a purtat un costum alb impecabil, format din pantaloni largi și un sacou structurat, cu un top decoltat. Alături de ei au fost și fiii Romeo și Cruz, însoțiți de partenerele lor, Kim Turnbull și, respectiv, Jackie Apostel.

Pe Instagram, Victoria a împărtășit bucuria cu fanii, postând un filmuleț de la eveniment cu mesajul: „Nu aș putea fi mai mândră… Te iubesc @davidbeckham, ne inspiri pe toți în fiecare zi.”

Recomandari Jessica Simpson a slăbit 45 kg și a uimit cu o apariție surpriză la Masked Singer

Harper, o apariție discretă, dar de efect

Iar Harper a fost și ea prezentă, deși a stat mai mult în plan secund în fotografiile Victoriei. Într-o poză de grup, părul ei blond, ca de prințesă, părea mai deschis la culoare ca niciodată, contrastând frumos cu tenul ei bronzat. Coafura avea un volum impresionant și bucle lejere, o schimbare notabilă față de părul drept pe care îl poartă de obicei. Până la urmă, diferența e clară.

Într-o altă imagine postată de Victoria pe Instagram Stories, Harper a fost surprinsă din spate, iar părul ei părea să fi câștigat mare în lungime.

O schimbare subtilă, dar vizibilă

Această transformare vine la scurt timp după ce a fost văzută cu un stil mai scurt în luna ianuarie, la Paris. Atunci, adolescenta a arătat extrem de șic într-o rochie neagră din mătase, cu o eșarfă asortată și pantofi cu toc decupați, în timp ce se îndrepta spre Ministerul Culturii din Franța, unde mama ei a fost onorată pentru contribuția sa în modă.

Recomandari Cum arata acum fetita lui Bursucu. Micuta Anays Maria, aparitie surpriza in emisiunea Dimineata cu noi

Dar schimbarea de acum este evidentă. La evenimentul din Paris, părul ei părea să fi fost vopsit într-o nuanță mai deschisă și fusese tuns vizibil mai scurt, comparativ cu ultima sa apariție oficială, de la premiera documentarului Netflix al tatălui său (eveniment ce a avut loc în octombrie 2025).

Nașul din spatele coafurii

V-ați întrebat cine este responsabil pentru aceste transformări? Ei bine, omul din spatele părului lui Harper este chiar nașul ei, stilistul Ken Paves.

A avea un stilist de vedete în familie este o situație de vis, iar Ken are o listă grozavă de cliente celebre. Pe lângă Harper, el se ocupă și de părul Victoriei, dar și de cel al Evei Longoria, cea mai bună prietenă a acesteia de la Hollywood.