Harper Beckham tocmai a apărut în vacanța din Ibiza cu un păr mai blond ca niciodată. La doar 14 ani, mezina familiei Beckham pare să fi făcut din această trăsătură fizică o parte centrală a personalității ei, descrierea contului ei de Instagram fiind pur și simplu: „Your fav blonde” (Blonda ta preferată).

Și totuși, de ce ar trebui să ne pese de descrierea de pe rețelele sociale a unei adolescente celebre? Pentru că, sinceră să fiu, este o capcană în care multe dintre noi am căzut la rândul nostru, iar pentru fetele noastre riscul este și mai mare astăzi. Când îți legi întreaga valoare de o trăsătură fizică, riști să te pierzi cu totul atunci când acea trăsătură inevitabil se schimbă odată cu trecerea timpului.

Capcana validării externe

Autoarea articolului original își amintește cum, la aceeași vârstă, și-a ales un nume de utilizator pe platforma MSN bazat tot pe culoarea părului. Se mândrea cu nuanța ei aurie și savura complimentele. Numai că, pe măsură ce a crescut și părul i s-a închis natural la culoare, a simțit că pierde o parte din cine era. Exact această dinamică emoțională a fost disecată recent, când Hellomagazine a publicat o analiză detaliată despre riscurile psihologice la care se expun tinerii când își reduc identitatea la felul în care arată.

„Când un tânăr își ancorează simțul sinelui de o trăsătură fizică precum culoarea părului, își construiește identitatea pe ceva inerent instabil, deoarece aspectul se schimbă.” – Elle Mace, Expert în imaginea corporală

Iar lucrurile devin și mai complicate sub lupa rețelelor sociale.

De la aspect fizic la crize de identitate

Specialiștii atrag atenția că părul se închide la culoare, corpurile se transformă de nenumărate ori, iar pielea suferă modificări. Când trăsătura care te definea dispare, nu te confrunți doar cu o simplă nesiguranță, ci cu o criză de identitate în toată regula.

Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne bucurăm de felul în care arătăm.

„A face din aspectul nostru o parte a identității noastre nu este inerent un lucru rău. Putem să ne bucurăm și să ne mândrim cu felul în care arătăm, poate accentuând trăsăturile noastre preferate sau alegând stiluri care ni se potrivesc, dar ceea ce poate deveni problematic este atunci când confundăm modul în care apărem cu cine suntem, pentru că atunci când aspectul nostru se schimbă, imaginea de sine poate deveni instabilă.” – Claire Patterson, Terapeut

Practic, dacă a fi „blonda” grupului este conceptul tău de bază despre tine însăți, devii complet dependentă de ceilalți pentru a observa și a-ți întări această etichetă. Pierzi controlul. Îmbătrânirea, hormonii sau pur și simplu maturizarea îți pot fura această trăsătură, iar pierderea este resimțită ca o pierdere a sinelui.

Cum construim o încredere care durează

Soluția nu este să interzicem vopsitul părului sau machiajul, ci să schimbăm perspectiva asupra lucrurilor care contează cu adevărat. Avem nevoie să mutăm focusul spre validarea internă. Identitatea trebuie bazată pe valori, pe bunătate, pe empatie sau pe abilități dezvoltate prin efort susținut.

„A face din aspectul nostru o parte cheie a identității noastre poate crea multe probleme de stimă de sine, deoarece individul caută validare externă mai degrabă decât validare internă, căutând aprobare din surse externe.” – Dr. Emily Crosby, Psiholog educațional și pentru copii

Din fericire pentru Harper, ea are deja o pasiune clară: își dorește să creeze propriul brand de frumusețe. Hobby-urile și talentele sunt ancore excelente pentru că implică acțiune din partea ta. Să fii cineva care scrie sau cineva care face sport creează o continuitate și o comunitate pe care o trăsătură fizică pur și simplu nu le poate oferi.

Până la urmă, indiferent dacă va rămâne blondă sau nu, Harper are toate șansele să reușească. Dar pentru noi, cele care o privim de pe margine, rămâne o lecție valoroasă despre cum ne creștem fetele. Adevărata provocare este să ne amintim să le lăudăm pentru cartea pe care tocmai au terminat-o de citit, nu doar pentru felul minunat în care le stă părul în lumina soarelui.