Harper Beckham, fiica de 14 ani a Victoriei și a lui David Beckham, a atras toate privirile la un eveniment de familie în Miami. Adolescenta a apărut într-un sacou gri elegant, care amintea izbitor de stilul mamei sale, la inaugurarea noului stadion al clubului Inter Miami CF, deținut de tatăl său.

Mini-me la 14 ani

Prezentă la ceremonia de tăiere a panglicii, Harper a pozat alături de familie părând mult mai matură pentru vârsta ei. A purtat un sacou gri, supradimensionat și structurat, la două rânduri, o piesă vestimentară ce reflecta perfect alegerea mamei sale, care a optat pentru o variantă pe alb.

Sub piesa de rezistență, Harper a adăugat un tricou negru simplu. Și-a completat ținuta de zi cu o pereche de blugi din denim de culoare albastru deschis. V-ați fi imaginat că la 14 ani poate arăta atât de matură?

Machiajul a fost discret, accentuându-i trăsăturile cu un strop de rimel, fard de obraz și luciu de buze, în timp ce părul blond, sărutat de soare, a fost lăsat liber pe umeri. Într-un selfie alături de mama sa și de hairstylistul celebrităților Ken Paves, Harper părea aproape la fel de înaltă ca fosta membră Spice Girls.

O familie unita, cu o singura exceptie

Victoria, în vârstă de 51 de ani, a fost la fel de glamuroasă ca întotdeauna, susținându-și soțul (David, 50 de ani) într-un costum alb cu pantaloni, probabil o creație proprie. Ținuta era formată dintr-un sacou supradimensionat cu mâneci încrețite, pantaloni evazați și o vestă gri decupată.

La eveniment au fost prezenți și frații ei, Romeo, 23 de ani, și Cruz, 21 de ani, împreună cu iubitele lor, Kim Turnbull și Jackie Apostel. Până la urmă, a fost un moment important pentru David Beckham.

Numai ca Brooklyn a lipsit în mod surprinzător de la ocazie, absența sa fiind pusă pe seama unei dispute continue cu părinții săi.

O absență care nu a trecut neobservată.

Mesajul Victoriei Beckham

După eveniment, Victoria a distribuit o serie de imagini pe contul său de Instagram. Iar mesajul ei a fost plin de emoție și mândrie pentru realizarea soțului său.

„Ce seară incredibilă a fost aseară!!! Nu am putea fi mai mândri @davidbeckham văzându-te cum îți transformi visul în realitate ne inspiră pe toți în fiecare zi x Te iubim atât de mult!!! @romeobeckham @cruzbeckham @harperbeckham @jackie.apostel @kim_turnbull.”, a scris creatoarea de modă.

Din ce in ce mai independenta

De când a devenit adolescentă, Harper a fost văzută tot mai des în oraș cu diverși membri ai clanului Beckham și partenerii acestora, fără a fi însoțită de părinți. E drept că se maturizează rapid.

Cel mai recent, s-a bucurat de o sesiune de cumpărături doar între fete cu verișoara ei, Libby Adams, care este fiica surorii Victoriei, Louise. Cele două au făcut ravagii în magazinul Reformation și s-au oprit pentru un selfie în oglindă. Alături de ele s-au aflat iubita lui Cruz, Jackie, și o altă prietenă, toate imitând celebra îmbufnare a Victoriei în timp ce Libby (care este influencer online) făcea fotografia.

Stilul ei nu e deloc întâmplător. Recent, Harper a fost fotografiată purtând o pereche de pantofi de 550 de lire sterline, un model cu care majoritatea femeilor abia ar putea merge.