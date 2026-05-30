Familia Beckham a lăsat în urmă vremea capricioasă din Marea Britanie pentru o vacanță pe un superiaht în jurul coastei Ibiza. Și, sincer, cine i-ar putea învinovăți? Dar dincolo de peisajele spectaculoase cu David și Romeo bucurându-se de soare, atenția tuturor a fost captată de Harper, mezina familiei, care la 14 ani afișează un blond luminos și o pereche de cercei de designer.

Te-ai gândit vreodată cum e să fii adolescentă sub lumina reflectoarelor, cu o mamă icon în modă? Dincolo de vacanțele exclusiviste, Harper trece prin exact aceleași provocări ca orice fată de vârsta ei, de la examenele școlare stresante până la problemele tenului. Pentru noi, mamele, este absolut reconfortant să vedem că până și în familiile celebre, legătura se construiește pe lucruri simple, cum ar fi o sesiune de cumpărături pentru îngrijirea pielii.

Recomandări Cum arată fiica lui John Travolta la 26 de ani. Detaliul care a surprins pe toată lumea

O aparitie care a cucerit fanii

Într-o serie de fotografii de vacanță, Harper apare zâmbitoare, înfășurată într-o pătură verde pădure. Părul ei lung pare să fi prins nuanțe perfecte de la soarele spaniol, iar în urechi poartă o pereche de cercei Chanel cu diamante care strălucesc puternic.

Fotografiile vorbesc de la sine.

Așa cum relatează Hellomagazine într-un material recent, adolescenta a lăsat un comentariu la postare spunând că a fost „cel mai bun timp”, iar Victoria i-a răspuns imediat cu o declarație de dragoste și multe inimi roșii. Ba chiar și bunica ei, Sandra (mama lui David Beckham), a intrat în discuție, lăsând la rândul ei o serie de inimi în comentarii.

Recomandări Harper Beckham la 14 ani. Blonda preferată, și capcana validării externe.

Pasiunea secreta pentru skincare

Dar viața ei nu e doar o vacanță continuă pe Marea Mediterană. Harper învață intens pentru examenele ei GCSE, care sunt prioritare în acest moment. Numai că adolescenta are deja planuri mari de viitor, dorind să lanseze o marcă de frumusețe pentru generațiile Z și Alpha, puternic inspirată de produsele sud-coreene.

„Este foarte pasionată și are un punct de vedere, dar în acest moment este la școală și muncește foarte, foarte mult, dar vom vedea ce se va întâmpla. Iubește machiajul și îngrijirea pielii. S-a luptat cu adevărat cu pielea ei, dar singurul lucru care nu se schimbă este că fetițelor le place să meargă la cumpărături. Lui Harper îi place să meargă la cumpărături și să cumpere machiaj, și este un sentiment atât de drăguț că putem face asta împreună.” – Victoria Beckham, Designer

Iar ideea acestui brand i-a aparținut în totalitate lui Harper, fiind un proiect de care se bucură amândouă. Proiectul comercial este momentan pus pe pauză pentru educație, adolescenta concentrându-se pe studii. Rămâne de urmărit când anume va lansa oficial această linie de skincare și ce produse concrete va aduce pe o piață deja extrem de competitivă.