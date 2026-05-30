John Travolta și fiica lui, Ella Bleu, au bifat joi o apariție de zile mari la premiera din Los Angeles a noului lor film, Propeller One-Way Night Coach. Tânăra de 26 de ani a atras toate privirile pe covorul roșu, depășindu-și celebrul tată la propriu.

Știi momentul ăla când îți privești copilul și realizezi că a crescut și e gata să ia lumea pe cont propriu? Dincolo de sclipiciul de la Hollywood, apariția lor împreună ne arată exact acea mândrie pură a unui părinte. Pentru familia Travolta, greu încercată de pierderi tragice în trecut, acest proiect comun este o adevărată victorie personală și profesională.

Ținuta impecabilă și iluzia optică

Iar dacă te uiți la poze, ai jura că Ella este mult mai înaltă decât tatăl ei. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Tânăra actriță are deja o înălțime impresionantă de 1,77 metri, dar a trișat vizual cu o pereche de pantofi negri cu tocuri amețitoare. Așa cum a relatat Hellomagazine în cronica evenimentului, chiar și cu acele tocuri uriașe, ea abia a reușit să egaleze statura de 1,87 metri a lui John.

Pentru această ocazie, Ella a ales o rochie mini neagră din tweed semnată Chanel, pe care a combinat-o cu dresuri negre. Simplu, elegant și extrem de purtabil, sincer. Și John a mers pe o ținută clasică neagră, completată de bereta care a devenit deja un accesoriu de bază pentru el încă de la apariția sa la Festivalul de Film de la Cannes.

O poveste de familie transformată în film

Filmul lansat pe Apple TV+ nu este doar un alt contract bifat de cei doi actori. Producția reprezintă debutul regizoral al lui John și se bazează pe o carte pentru copii pe care el însuși a scris-o în 1997. Ella o joacă pe Doris în acest proiect de suflet.

Dar zâmbetul lor larg ascunde o poveste de viață care îți rupe sufletul. Actorul îi are pe Ella și pe Benjamin, fiul său de 15 ani, din căsnicia cu regretata actriță Kelly Preston. Ea s-a stins din viață în 2020, după o luptă cruntă cu cancerul de sân. Și parcă asta nu era de ajuns, familia l-a pierdut tragic și pe fiul cel mare, Jett, în 2009, în urma unei crize suferite în timpul unei vacanțe în Bahamas. Să treci prin atâta durere și să reușești să zâmbești din nou pe covorul roșu alături de copilul tău e, o lecție de reziliență pentru noi toate.

Cariera Ellei pare să prindă viteză chiar acum, tânăra având deja în post-producție filmele Black Tides și Nice People, unde va juca din nou alături de tatăl ei. Reacția publicului la acest prim proiect regizoral al lui John va dicta probabil următorii pași ai familiei în industrie. Până una alta, imaginea unui tată care își susține necondiționat față merită toată atenția.