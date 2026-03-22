Bronzerul lichid este secretul unui ten radiant, gata de vară. Spre deosebire de variantele pudră sau cremă, formulele lichide se amestecă perfect în piele și pot fi combinate cu crema hidratantă sau fondul de ten pentru un aspect complet natural, fără efort.

Weleda si Drunk Elephant – Stralucire naturala

Un favorit actual este serul Weleda Sunkissed Bronzing Face Serum Drops, la prețul de 12,43 lire sterline. Pe lângă faptul că oferă un bronz natural și o strălucire subtilă, hidratează pielea în profunzime. Iar versatilitatea sa este un mare plus: poate fi purtat singur, sub machiaj sau amestecat în produsele de skincare pentru un finisaj mai discret.

Pentru un pigment mai închis și un pic mai mult luciu, o opțiune excelentă sunt picăturile D-Bronzi™ de la Drunk Elephant (26,86 lire sterline). Acestea sunt ideale când pielea este deja bronzată sau când se dorește un contur al pomeților mai pronunțat.

Bonus: protejează tenul de factorii poluatori.

e.l.f. si Charlotte Tilbury – Contur si acoperire

Dacă vrei un bronzer cu acoperire mare și un finisaj care poate fi construit strat cu strat, formula de la e.l.f., Camo Liquid Bronzer, costă doar 7,90 lire sterline și livrează exact asta. Se aplică la fel ca un corector, având o textură lichidă cremoasă, ușor de estompat. Funcționează atât ca bronzer, cât și pentru contur, fiind perfect pentru călătorii (și pentru a economisi spațiu în portfard).

Deși tehnic este un produs de contur, Hollywood Contour Wand de la Charlotte Tilbury (31 de lire sterline) este iubit și pentru bronzare. Oferă o strălucire incredibilă într-o formulă pigmentată, dar care se blenduiește fără efort. Aplicatorul cu burete ajută la dozarea perfectă a produsului, pentru că, pe bune, o cantitate mică este mai mult decât suficientă.

Jones Road si Saie – Finisaje subtile si versatile

Jones Road Gel Bronzer (36 de lire sterline) este pentru cele care preferă un look abia vizibil. Oferă o pată de culoare transparentă, cu un finisaj extrem de natural. Dar ce îl face special? Faptul că nu are deloc sclipici, ceea ce îl ajută să imite aspectul unui bronz real.

Încheiem lista cu Saie Dew Bronze Soft-Focus Effortless Liquid Bronzer, la 22 de lire sterline. Are un sclipici foarte subtil și un aplicator tip *doe foot* care face aplicarea un vis. Câteva puncte pe obraji sunt suficiente pentru o pigmentare amplă, fără să arate vreodată portocaliu sau încărcat. Este un produs excelent, bun la toate, care se poate construi de la un aspect natural la un bronz intens și luminos.