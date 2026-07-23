Media 8,03 la Bacalaureat, peste unii colegi pe care îi descrie drept elevi de 10, este cifra cu care David Pușcaș își leagă astăzi una dintre cele mai apăsătoare amintiri din liceu. Tânărul spune că a învățat singur, în condiții pe care le descrie ca fiind abuzive, iar după absolvire a renunțat la facultate din lipsă de bani.

Față de colegii din clasă pe care îi amintește ca fiind „10 pe linie”, David Pușcaș susține că a obținut o medie mai mare, deși traseul lui a arătat cu totul altfel. A absolvit Liceul de Teatru „Dinu Lipatti” și a susținut Bacalaureatul la Română, Logică și Istorie, cu 8,60 la Română, 8,80 la Logică și 7,16 la Istorie.

Uneori, în spatele unei note bune nu stă doar munca, ci și efortul de a rămâne pe linia de plutire când casa nu mai e un loc sigur. Educația nu s-a oprit din lipsă de dorință, ci dintr-un amestec de conflict familial și presiune financiară care i-a tăiat drumul exact după liceu.

David Pușcaș, cunoscut publicului și prin relația tensionată și intens mediatizată cu mama sa adoptivă, cântăreața Luminița Anghel, a vorbit despre anii în care spune că a învățat în condiții de abuz fizic și psihic. Contextul conflictului dintre cei doi, inclusiv aspecte financiare și un proces în instanță, a revenit de mai multe ori în presă.

În declarația sa, David Pușcaș a legat direct rezultatul de la examen de perioada grea prin care spune că a trecut.

„Nu eram 10 pe linie, eram copil normal. Am luat BAC-ul cu 8,03 în niște condiții oribile, abuzat fizic și psihic de această persoană de care vorbim. Am luat medie mai mare decât copiii din clasă care aveau 10 pe linie. Eu am fost la Teatru și am avut la BAC Română, Logică, Istorie. Am fost la Dinu Lipatti. La Română am luat 8,60, la Logic 8,80. Am învățat singur cum am putut. La Istorie am luat 7,16.”

Lipsa banilor a amânat studiile superioare

Ruptura a venit după liceu. Visul unei facultăți a rămas în urmă în momentul în care, spune el, a fost mutat din casă și a ajuns să muncească pentru 600 de lei, o sumă care explică de ce studiile au devenit imposibile atunci, cum relatează Unica.

„Nu m-am mai dus la facultate că m-au mutat din casă și munceam cu 600 de lei. Mi-ar fi plăcut să fac UNATC sau jurnalism. Eram disperat cu televiziunea. A rămas doar un vis, dar nu îmi mai doresc lumea asta, știu că nu e ușor și nu am șanse.”

El pune acum pe masă un alt drum. Nu UNATC sau Jurnalism, ci Facultatea de Asistență Socială, cu ideea de a transforma ce a trăit într-un sprijin pentru alți copii.

Unde se vede, de fapt, schimbarea de direcție

Diferența nu stă doar între o facultate visată și una aleasă mai târziu. Stă între un plan făcut din pasiune și unul născut din nevoie, dar și din dorința de a fi util altora. El voia televiziune sau jurnalism, iar acum vorbește despre Asistență Socială.

Modul în care încearcă să ajungă acolo spune mult despre prezentul lui financiar. David Pușcaș afirmă că supraviețuiește cu ajutorul donațiilor primite pe TikTok, iar acest ajutor a devenit, pentru el, singura cale pe care o vede acum spre facultate.

„Visul meu era să rog oamenii de pe TikTok să mă ajute să strâng bani să fac Facultatea de Asistență Socială să ajut și eu alți copii.”

Povestea rămâne, până aici, una despre vise amânate și despre cât de lungă poate fi umbra unei relații de familie conflictuale asupra școlii, muncii și alegerilor de mai târziu. David Pușcaș spune că în prezent se întreține din donațiile primite de la utilizatorii TikTok.