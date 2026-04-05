Amalia Enache este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România, însă puțini știu că drumul ei a început devreme, cu multă ambiție. Jurnalista a început să se întrețină singură de la 19 ani, când s-a angajat la o televiziune locală din Timișoara în paralel cu studiile, iar debutul ei a fost, culmea, o pură întâmplare.

Amintiri din adolescență

Recent, cu ocazia întâlnirii de 30 de ani de la absolvirea liceului, Amalia Enache a publicat o fotografie rară din adolescență. Imaginea a fost însoțită de o mărturisire despre legătura specială pe care o are cu orașul Hunedoara, unde și-a petrecut anii de liceu. Se pare că acea perioadă a format-o decisiv.

„Din unele locuri nu pleci niciodată! Cu sufletul. Așa e pentru mine Hunedoara, unde eu mi-am petrecut adolescența. Cred că a fost vârsta mea preferată, în loc de neliniști acolo am deprins încredere și certitudini despre cât de bine îți iese totul dacă ești serios în muncă și deschis la minte la distracție”, a povestit prezentatoarea TV. Iar impactul acelor ani se vede și azi. „Acest lucru se datorează exclusiv liceului pe care l-am făcut, colegilor și profesorilor care m-au format. Am avut întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului. Ne-am întâlnit acum medici, avocați, profesori de filosofie, scenariști, psihiatrii, răspândiți în toată lumea, din SUA în România, cu urme de viață pe corpuri, dar cu un pic din adolescența noastră frumoasă veșnic în noi”, a adăugat Amalia Enache.

Primii pași pe cont propriu

Amalia Enache s-a maturizat devreme. A plecat de acasă la doar 14 ani pentru a urma liceul în Hunedoara, o experiență care a ajutat-o să devină independentă. Mai târziu, la 19 ani, a început să se întrețină complet singură, în timp ce urma cursurile Facultății de Jurnalism din Timișoara.

O dovadă clară a ambiției sale.

Încă din primul an de facultate, și-a încercat norocul în televiziune. Primul job a venit rapid, la o televiziune locală, unde lucra în paralel cu studiile. Motivația era cât se poate de practică: trebuia să-și plătească chiria și să se descurce singură. V-ați fi gândit vreodată că așa a început totul?

Un debut neașteptat

Povestea intrării sale în televiziune este, pe bune, una atipică. Amalia Enache a mărturisit că nu și-a imaginat niciodată o astfel de carieră. Totul a pornit dintr-o joacă, fără mari așteptări.

„Eu am dat în joacă proba…”, spunea ea în trecut. Mai mult, contextul nu părea deloc în favoarea ei, ba chiar dimpotrivă. Postul pentru care a aplicat (și pe care l-a obținut) era, teoretic, destinat altcuiva. „Știam că ei își doreau musai un băiat”, a mai spus jurnalista.

Numai că talentul și naturalețea ei au făcut diferența. Acel moment, care la prima vedere părea un simplu test, a marcat începutul unei cariere impresionante, care se întinde pe aproape trei decenii. După terminarea facultății, Amalia Enache s-a alăturat echipei Pro TV, unde a devenit una dintre cele mai recognoscibile și respectate prezentatoare de știri din România.