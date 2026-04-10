Nicole Kidman a apărut la premiera noului său film, „Margo’s Got Money Troubles”, cu un look proaspăt care a atras imediat atenția. În film, actrița joacă alături de alte două nume cunoscute, Elle Fanning și Michelle Pfeiffer. De-a lungul anilor, Kidman a jonglat superb cu nuanțe de blond, șaten și roșcat (cine ar putea uita culoarea îndrăzneață din perioada „Moulin Rouge”?), demonstrând că problemele legate de păr nu au existat niciodată pentru ea. Dar ultima ei transformare nu a necesitat o vizită la colorist, ci o schimbare de formă: a optat pentru mereu stilatul și versatilul breton cortină.

Un look universal avantajos

Stilul ales de actriță nu este doar un moft de moment. Hairstylistul Mark Townsend, omul din spatele celebrei coame a Dakotei Johnson, a explicat de ce această tunsoare este atât de iubită. „Când sunt realizate corect, [bretonul cortină] avantajează pe oricine”, a declarat acesta. Mai mult, el a adăugat că „este un stil pe care orice formă a feței și orice textură a părului îl poate avea.”

Și, până la urmă, cine nu-și dorește o tunsoare care să i se potrivească perfect, fără prea mult efort?

Evoluția unei tunsori

Iar noua frizură a actriței nu e deloc o întâmplare. Bretonul actual, mai lung și mai aerisit, este o evoluție naturală a celui mai scurt și mai rotunjit pe care l-a afișat la prezentarea Chanel din luna octombrie a anului trecut. Kidman și stilistul ei ne arată, pe bune, cum să treci elegant prin perioada de creștere a bretonului, care de obicei e un coșmar pentru oricine a încercat.

O adevărată lecție de stil.

Echipa din spatele imaginii

Dar cine se află în spatele acestei transformări? Pentru acest look, Nicole a apelat la hairstylistul său de lungă durată, Adir Abergel. Echipa a fost completată de Mary Wiles, care s-a ocupat de machiaj, și de stilistul Jason Bolden, care a ales pentru vedetă o ținută Schiaparelli. Adir Abergel este cel care se ocupă de părul actriței de ani buni (o colaborare de lungă durată care se vede în fiecare apariție impecabilă).

Ce urmează pentru părul lui Nicole Kidman? Poate un breton în formă de U, speculează unii stiliști.