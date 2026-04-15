Surorile Owens s-au întors! Nicole Kidman și Sandra Bullock se pregătesc intens pentru lansarea „Practical Magic 2” și au apărut recent la CinemaCon în Las Vegas pentru a promova continuarea filmului. Cele două au adus vibrațiile magice înapoi pe covorul roșu, cu coafuri lejere, de plajă, care le-ar face mândre pe Gillian și Sally (personajele lor din filmul original).

Surorile Owens, din nou împreună

Duo-ul a participat la evenimentul din Las Vegas pentru a promova mult-așteptata continuare, care se va lansa în această toamnă. Apariția lor a fost una memorabilă. Au ales coafuri actualizate care, deși se potrivesc perfect stilului personal al actrițelor, s-ar integra de minune și pe platourile de filmare, în acea casă albă, superbă și plină de vrăji din New England.

Look-ul lui Nicole Kidman, un omagiu pentru Gillian

Kidman a canalizat energia cool și lipsită de efort a personajului său, Gillian. A optat pentru un păr blond-arămiu, aranjat în valuri lejere. Noul ei breton tip cortină era despărțit pe mijloc și periat pe fiecare parte a frunții, încadrându-i sprâncenele. Până la urmă, stilul ei a fost descris ca fiind mai „soft și mai dezordonat, cu un finisaj boem-estival”.

V-ați gândit vreodată dacă se va întoarce la roșcatul aprins al lui Gillian pentru film? Poate că spiritul liber al surorii mai mici a fost cucerit de farmecul blondului în ultimii 20 de ani!

Stilul elegant al Sandrei Bullock

Iar Bullock, care o interpretează pe sora mai mare, Sally, și-a purtat părul șaten închis, lucios, despărțit pe mijloc. Buclele ei erau la fel de naturale, dar mult mai definite și aranjate, căzându-i pe umeri și dincolo de claviculă. Deși ambele actrițe au ales coafuri ondulate, look-urile lor reflectau perfect personalitățile surorilor. Cel al Sandrei era, fără îndoială, mai elegant.

Un duo de neuitat.

Ce știm despre noul film

Potrivit actrițelor, continuarea se va concentra pe cele două surori și pe cele două fiice ale lui Sally, care acum sunt adulte. Dar, deși familia se întoarce în acea casă fermecată, iubită de fani, lucrurile nu stau chiar așa de roz pentru surorile Owens. Nicole Kidman a oferit câteva detalii chiar la CinemaCon.

„Avem, si, trecutul care ne ajunge din urmă, avem destinele noastre și avem familia noastră,” a declarat actrița.