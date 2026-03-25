Supermodelul Helena Christensen a făcut echipă cu brandul feroez de tricotaje Gudrun & Gudrun pentru o nouă colecție capsulă. Rezultatul este o serie de piese sculptate delicat, care spun o poveste despre artizanat, respect pentru natură și feminitate. Colecția este disponibilă începând de astăzi online și în magazine selecționate.

O colecție inspirată de natură și lenjerie vintage

Fiecare piesă din colecție surprinde trecerea delicată dintre anotimpuri și forța subtilă a feminității. Paleta de culori este compusă din tonuri pastelate, de la roz tandru și piersică însorită la galben cald și verde pământiu. Siluetele amintesc de lenjeria vintage, folosind texturi aerisite, tricotate deschis, și tehnici minimaliste.

Colecția include șapte stiluri tricotate manual, cu prețuri care variază între 450 și 835 de dolari. Pe lângă site-ul oficial, piesele pot fi găsite și la retaileri selectați, cum ar fi magazinul No. 5 din New York.

„Am încheiat un cerc cu această colecție”

Dar povestea acestei colaborări este mult mai personală decât pare la prima vedere. Helena Christensen, în vârstă de 57 de ani, nu este la primul contact cu brandul. „A fost o experiență profundă și plină de bucurie să colaborez cu aceste femei talentate”, a declarat Christensen. „Obișnuiam să vând tricotajele lor superbe în magazinul de antichități pe care îl conduceam cu o prietenă în New York, pe vremuri, și le-am admirat munca și valorile de atunci. Am simțit că am încheiat un cerc cu această colecție.”

Și, stai puțin, povestea devine și mai personală. „Ceea ce o face și mai unică și personală este faptul că unele dintre stiluri sunt tricotate manual de femei din Peru, de unde provine mama mea”, a adăugat ea.

Viziunea Gudrun & Gudrun

Fondatoarea brandului (înființat în 2002), Guðrun Ludvig, a amintit de legătura mai veche cu supermodelul. „Helena a ridicat puloverul nostru vedetă din ‘The Killing’ la rangul de declarație de modă acum mai bine de 20 de ani. I-am urmărit parcursul de atunci – de la magazinul ei din New York, unde avea piesele noastre, până la descoperirea colecției noastre de lenjerie.”

Pentru această colaborare, accentul a fost pus pe culori și texturi. „În această colaborare, paleta de culori este cheia. Helena este o maestră a pastelurilor și a poveștilor cromatice – așa cum se vede în munca ei pentru Vogue Japonia. Am păstrat tehnicile de tricotat intenționat simple pentru a lăsa texturile deschise, lucrate manual, să strălucească, cu trimiteri la lenjeria intimă vintage și la o senzualitate delicată”, a explicat Ludvig.

Christensen, în dublu rol: model și fotograf

V-ați fi imaginat că supermodelul se descurcă la fel de bine și în spatele aparatului de fotografiat? Pentru această campanie, Christensen nu și-a adus doar prezența ca model, ci și viziunea sa de fotograf. Ea a fost cea care a realizat ședința foto, având-o în fața obiectivului pe muza franceză Louise Follain.

Iar campania surprinde perfect esența hainelor, cu modelele fotografiate într-un peisaj dramatic, bătut de vânt.