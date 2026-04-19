Găsirea rimelului perfect devine o provocare odată cu trecerea anilor, când genele își schimbă textura. Nu mai este vorba despre un efect dramatic, ci despre a defini și susține ceea ce există deja. „Pe măsură ce înaintăm în vârstă, genele devin în mod natural mai subțiri și mai scurte”, explică Magen Grays, makeup artist. Așadar, în locul formulelor grele, căutăm ceva care să ofere definire și lifting fără să încarce.

O alegere clasică, mereu de actualitate

Uneori, soluția perfectă există de ani buni, iar Lancôme Définicils High Definition Mascara (34$) este dovada. Este un produs favorit atât pentru experți, cât și pentru public, câștigând de-a lungul timpului multiple premii. „Acesta a fost primul rimel pentru femei mature cu care am făcut cunoștință acum mai bine de 15 ani – și încă mă întorc la el”, mărturisește Kierra Lanice Wray, makeup artist. Ea adaugă că este „lejer, condiționant și excelent pentru utilizarea zilnică, făcând genele să pară mai lungi și mai pline, acoperindu-le frumos fără acea senzație grea, încărcată”.

Secretul stă într-un amestec de ceruri flexibile (ceară de albine și carnauba) și ingrediente de condiționare precum pantenolul. Iar Magen Grays completează: „Ceea ce iubesc cel mai mult este cât de curat arată – accentuează ochiul fără a-l copleși și este super ușor de îndepărtat fără a stresa genele fragile”.

Alungire și volum fără compromisuri

Dacă scopul tău este alungirea, Ilia Limitless Lash Mascara (29$) oferă lifting și definire fără acea senzație crocantă, de neiertat pentru genele slăbite. „Acesta este perfect atunci când vrei gene alungite fără rigiditate”, spune Grays. Formula sa se bazează pe unt de shea, glicerină și biotină pentru a menține genele moi și puternice.

Dar când vrei volum? Aici intervine Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes Mascara (29$), un fel de sutien push-up pentru gene. Acesta construiește volumul în sus, nu în jos. „Oferă volum, dar într-un mod ridicat, evazat – nu greoi sau cu cocoloașe”, explică Grays. Peria sa în formă de diamant prinde firele de la rădăcină, în timp ce un polimer special creează o curbură flexibilă care rezistă toată ziua.

Soluții pentru ochi sensibili și gene fragile

V-ați confruntat vreodată cu ochi care lăcrimează imediat după aplicarea machiajului? Clinique High Impact Mascara (27$) este special conceput pentru a fi blând. Este testat oftalmologic, hipoalergenic și 100% fără parfum. „Aceasta este una dintre opțiunile la care apelez când cineva îmi spune că ochii i se irită ușor”, confirmă Grays. Formula conține pantenol și hialuronat de sodiu (o formă de sare a acidului hialuronic care pătrunde mai adânc) pentru a menține genele moi.

Iar dacă fragilitatea este principala problemă, Pacifica Vegan Collagen Fluffy Lash Mascara (16$) aduce o abordare de tip skincare. Folosește colagen vegan pentru a hidrata și condiționa. „Face genele să pară pline, dar naturale, și le hidratează și le condiționează”, spune Kierra Lanice Wray.

Tehnologia „tubing” și rezistența la apă

Un rimel de tip „tubing” învelește fiecare geană într-un polimer flexibil, creând un tubuleț care nu se întinde și nu curge. Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara (34$) este un exemplu de top. „Peria este conică și, dacă o folosești pe tine, poate ajunge în zonele greu accesibile, cum ar fi colțurile interioare, și nu ratează nicio geană”, detaliază Wray.

Demachierea devine floare la ureche.

Shanna Shipin, director comercial senior, confirmă: „Acesta este cel mai ușor rimel pe care l-am îndepărtat vreodată. Alunecă (chiar alunecă, ca mătasea!) cu apă!”. Un alt favorit din această categorie este Jane Iredale Lash Fixation (28$). „Dacă genele tale sunt mai scurte și ai nevoie de lungime și definire, Jane Iredale a nimerit-o perfect”, adaugă Wray, care îl folosește personal.

Numai că, ce facem cu rimelurile rezistente la apă? E drept că sunt mai greu de îndepărtat. Totuși, dacă ai nevoie de o astfel de formulă, Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara (29$) este o opțiune de luat în calcul, cu condiția să folosești un demachiant special pentru ochi.

Opțiunea accesibilă care nu dezamăgește

Puține produse își păstrează statutul de legendă, dar L’Oréal Paris Voluminous Original Washable Mascara (12$) o face încă din anii ’70. Pe bune, e un clasic. Oferă un volum spectaculos, dar rămâne blând cu genele fine, fiind infuzat cu D-pantenol și Ceramide-R pentru a le proteja.

„De departe, acesta este campionul en-titre pentru cele mai bune rimeluri din comerț”, declară Wray. „Rezultatul este comparabil cu purtarea genelor false. Cea mai mare recomandare a mea, deoarece peria este destul de mare, este să îndepărtați excesul de produs înainte de aplicare; acesta funcționează cel mai bine în straturi.”

În final, alegerea unui rimel diferit odată cu vârsta nu e un moft. „De obicei, nu recomand rimelul rezistent la apă pe măsură ce înaintezi în vârstă, deoarece sunt mult mai dure cu genele”, avertizează Wray. „Ceea ce, la rândul său, duce la un proces de demachiere mai dificil și la frecarea excesivă a ochilor, putând cauza căderea părului, care este mai greu de regenerat pe măsură ce îmbătrânești.”