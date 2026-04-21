Serialul de desene animate „Totally Spies!” împlinește 25 de ani, iar aniversarea vine cu o surpriză pentru fanii din întreaga lume. Banijay Kids & Family a lansat o colecție capsulă de bijuterii și accesorii în parteneriat cu brandul Bonbonwhims. Colecția este disponibilă în Statele Unite, dar poate fi comandată la nivel mondial de pe site-ul oficial al mărcii de bijuterii.

O colaborare născută din nostalgie

Parteneriatul pare să fi venit natural, având în vedere că brandul Bonbonwhims este puternic ancorat în estetica anilor 2000. Și, pe bune, cum ar fi putut refuza o astfel de propunere? Clare Ngai-Howard, fondatoarea și directorul de creație al Bonbonwhims, a confirmat entuziasmul din spatele proiectului.

„Ca brand de bijuterii și accesorii înrădăcinat în fantezia și nostalgia Y2K, când am fost abordați de echipa ‘Totally Spies!’ de la Banijay pentru a crea o colecție capsulă pentru a sărbători cea de-a 25-a aniversare, am sărit în sus de bucurie”, a declarat aceasta.

Gadgeturi iconice, reinterpretate

Inspirația a venit, clar, din elementele care au făcut serialul celebru. Nu de puține ori, fanii au visat la gadgeturile folosite de cele trei spioane. Acum, o parte din acel univers fantastic devine realitate, sub formă de accesorii.

„Pentru această colecție, ne-am inspirat din universul iconic al gadgeturilor din serial. Am plonjat adânc în lumea vizuală a acestor instrumente și le-am reinterpretat în piese de bijuterii și accesorii foarte purtabile, de zi cu zi, care se integrează perfect în colecția noastră de bază”, a explicat Ngai-Howard. Printre piesele reinterpretate se numără accesorii inspirate de agrafele de păr anti-gravitație, inelul-hologramă sau colierul-bumerang.

În total, colecția capsulă include opt piese, cu prețuri care variază între 24 și 68 de dolari. Fiecare comandă vine și cu un săculeț de bijuterii personalizat „Totally Spies!” (în limita stocului disponibil, fireste).

Atitudine, culoare și încredere

Dar dincolo de obiectele în sine, colecția vrea să surprindă spiritul serialului. Este vorba despre putere feminină, încredere și un stil inconfundabil, elemente pe care brandul Bonbonwhims a încercat să le transpună în design. V-ați fi imaginat altceva?

„Bonbonwhims înțelege cum fanii de astăzi folosesc moda ca formă de auto-exprimare”, a spus Roubina Tchoboian, șefa departamentului de licențiere globală la Banijay Kids & Family. „Viziunea lor asupra ‘Totally Spies!’ surprinde perfect atitudinea, culoarea și încrederea serialului, echilibrând moștenirea sa iconică cu designuri care se simt inconfundabil de actuale.”

Colecția este creată în culori distincte, folosind paleta de roșu, verde și galben specifică celor trei personaje principale – Clover, Sam și Alex – alături de alte tonuri vibrante. Pe lângă fanii de lungă durată, colaborarea își propune să prezinte personajele și unei noi generații.

Iar această colaborare nu este un caz izolat, ci se înscrie într-un trend tot mai vizibil de parteneriate inspirate de nostalgia Y2K. Printre exemplele recente se numără colecții precum I.Am.Gia și Von Dutch, Bratz și Jean Paul Gaultier sau Bebe Express.