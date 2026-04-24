Guess marchează 45 de ani de existență și, simultan, aniversează 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe cu o colecție capsulă specială. Lansarea face parte dintr-un val de noutăți din lumea denimului, unde și branduri ca Icon Denim sau Levi’s vin cu colaborări inedite.

Guess readuce blugii Marilyn la 45 de ani de la lansare

Noua colecție Guess celebrează, de fapt, două momente legendare pentru Los Angeles. Colecția aduce în prim-plan imprimeuri și siluete inspirate de stilul legendarei actrițe de la Hollywood. Găsim aici rochii cu guler halter, topuri tip bustieră, jachete scurte și pantaloni capri. Imprimeurile cu cireșe, carourile gingham și bulinele completează aerul retro al pieselor.

Dar piesa de rezistență este relansarea blugilor Marilyn 3-zip (lansat în 1982), un design slim-fit distinctiv care reflecta dragostea co-fondatorului Paul Marciano pentru cinematografie. Brandul a actualizat modelul cu nuanțe proaspete de alb, albastru vintage și buline.

„Autenticitatea lui Marilyn a transformat-o într-un simbol al feminității americane. Stilul ei a fost o expresie a identității sale. Cu această colecție, îi onorăm moștenirea și celebrăm ideea că, atunci când îmbrățișezi cine ești, stilul tău devine cu adevărat atemporal”, a declarat Paul Marciano, co-fondator și director de creație al GUESS?, Inc.

Colecția este deja disponibilă online, în magazinele Guess și la anumiți parteneri.

Icon Denim mizează pe simplitate alături de un stilist celebru

În altă parte a Los Angeles-ului, Icon Denim a lansat o colaborare cu stilistul de vedete Marc Eram. Brandul premium de denim spune că Eram are o înțelegere naturală a siluetei și construcției, potrivindu-se perfect cu viziunea Icon de a împinge denimul dincolo de granițele sale tradiționale. Iar această colecție reprezintă o îndepărtare de la era „mai mult înseamnă mai mult” din modă, după cum explică Valy Vittoria, șefa de comunicare a Icon.

„Cu Marc, am vrut să readucem puterea unei uniforme din denim cu adevărat simple, discrete. Ne-am concentrat pe detalii subtile, cu aspect purtat – precum buzunarele umbrite și tivurile neterminate – pentru a le oferi acea senzație perfectă de vintage. Aceștia nu sunt blugi care îți copleșesc ținuta; sunt fundația pe care îți construiești outfitul. Fie că îi porți elegant sau super relaxat, îi poți arunca pe tine cu orice și pur și simplu funcționează”, a spus Vittoria.

Colecția include cinci piese cheie: Bea (blugi largi cu talie joasă), Desi (blugi evazați cu talie înaltă), Nelly (o minifustă cu talie înaltă), Gemi (blugi largi cu talie medie) și Liò (blugi drepți cu talie medie). Toate piesele sunt fabricate din bumbac 100% și au un aspect uzat, cu rupturi subtile și buzunare umbrite.

Prețurile variază între 199 și 259 de dolari.

Marc Eram, care a lucrat în trecut pentru Jeremy Scott și are printre cliente nume ca Stella Maxwell, Irina Shayk sau Barbara Palvin, a adăugat: „Denimul face parte din uniforma mea zilnică, așa că atunci când a apărut șansa de a colabora cu Icon, răspunsul meu imediat a fost da. Lumea denimului este nesfârșită și am vrut să mă asigur că, la proiectarea capsulei, piesele mele de bază sunt incluse… drepți, largi și evazați. Clientele mele mă inspiră constant, așa că m-am inspirat de acolo și am avut mereu în minte ce ne-am dori să avem la o probă atunci când compunem ținute.”

Levi’s intră în febra Cupei Mondiale

Și Levi’s nu se lasă mai prejos și intră în febra fotbalului. V-ați gândit vreodată că blugii pot uni sportul și moda? Ei bine, brandul tocmai a dezvăluit colecția Levi’s U.S. Soccer, menită să celebreze cultura fotbalului american.

Lansarea face parte dintr-un parteneriat global mai amplu cu patru dintre cele mai iconice federații naționale de fotbal: Mexic, SUA, Anglia și Franța. Fiecare federație primește propria colecție dedicată înaintea Cupei Mondiale FIFA, care va avea loc în America de Nord între 11 iunie și 19 iulie.

Colecția Levi’s U.S. Soccer include trei jachete Trucker (un model Type I bleumarin, un Type II prespălat și un Type III roșu aprins), toate purtând emblema U.S. Soccer. Pe lângă jachete, colecția mai conține pantaloni scurți 478 Baggy, două tricouri și o geantă de pânză. Prețurile pentru aceste articole variază între 30 și 200 de dolari.

Colecția este deja disponibilă pe levi.com, în anumite magazine fizice Levi’s și pe magazinul oficial U.S. Soccer, store.ussoccer.com.