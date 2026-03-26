Noul blockbuster SF „Project Hail Mary”, cu Ryan Gosling în rol principal, a debutat pe 19 martie și a strâns deja 140 de milioane de dolari la box office-ul mondial. Dincolo de succesul filmului, un detaliu a atras atenția: încălțămintea personajului principal, clasicii teniși Converse Chuck 70, care ar putea oferi un impuls nesperat unui brand aflat în dificultate.

Un detaliu uman într-un univers SF

Ryan Gosling îl interpretează pe Ryland Grace, un om de știință, dar și un om obișnuit, prins într-o poveste despre izolare și mize existențiale. Într-un astfel de context, ținutele sale, alese de designerul de costume Glyn Dillon, devin o ancoră în realitate. Grace poartă tricouri cu grafică retro, tricouri polo în dungi, un smartwatch Tag Heuer și un cardigan Mary Maxi care a devenit deja viral.

Numai că tenișii săi Chuck 70 rămân cu el pe tot parcursul filmului, călătorind de la sala de clasă până pe o planetă necunoscută. Alegerea nu-i chiar așa întâmplătoare. Încălțămintea sugerează un om care se agață de ceva familiar în mijlocul incertitudinii cosmice, o bucată de umanitate care rezistă mediului steril și high-tech al navei spațiale.

Marketing subtil sau alegere de stil?

Prezența repetată a tenișilor construiește o familiaritate cu produsul. Spre deosebire de apariția evidentă a modelului Nike Mag în „Back to the Future Part II”, „Project Hail Mary” nu transformă modelul Chuck 70 într-un produs erou. Contrastul este cheia. Materialul textil și detaliile retro evocă mai degrabă trecutul decât un viitor speculativ.

V-ați gândit vreodată că o pereche de teniși poate spune atâtea despre un personaj? În acest caz, ei subliniază umanitatea lui Grace.

Cifrele care dor pentru Converse

E drept că e prea devreme pentru a prezice ce impact va avea filmul asupra vânzărilor pentru unul dintre cele mai clasice modele Converse (varianta low-top a fost lansată în 1957). Dar o astfel de expunere se dovedește nu de puține ori eficientă, iar Converse are mare nevoie de ajutor.

Nike a alimentat speculațiile privind o posibilă vânzare a brandului după ce un document de reglementare din 6 martie a dezvăluit planuri de reorganizare, ce vor genera costuri de aproximativ 300 de milioane de dolari în nouă luni. Restructurarea a inclus deja tăieri semnificative de personal, cu aproape 800 de posturi eliminate în SUA, urmate de alte concedieri la Converse, al căror număr nu a fost dezvăluit.

Cifrele sunt, pe bune, îngrijorătoare.

Și veștile proaste nu se opresc aici. Converse a înregistrat o scădere a veniturilor de 28% în primul trimestru, urmată de o altă prăbușire, de 31%, în al doilea trimestru. Nike a precizat că majoritatea costurilor de restructurare sunt asociate cu plățile compensatorii și vor fi recunoscute în mare parte în al treilea trimestru al anului fiscal 2026.

În timp ce piața așteaptă să afle mai multe despre viitorul Converse, spectatorii îl pot vedea pe Gosling purtând tenișii Chuck 70 în „Project Hail Mary”, care rulează acum în cinematografe.