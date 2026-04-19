La 49 de ani, Sarah Michelle Gellar are un ten care sfidează timpul. Actrița (cunoscută mai ales din serialul Buffy Spaima Vampirilor) a dezvăluit recent filosofia din spatele pielii sale radiante, iar secretul nu stă în zeci de produse scumpe sau proceduri complicate. Până la urmă, totul se rezumă la simplitate și o disciplină de fier.

Mai puțin înseamnă mai mult

Filosofia actriței este simplă. Ea crede că aglomerarea de produse, promovată intens pe rețelele sociale, este complet inutilă. În schimb, mizează pe o rutină minimalistă, dar eficientă. „Urăsc să spun întreținere pretențioasă sau simplă. [Rutina mea de frumusețe] e simplă în sensul că eu cred cu tărie că ai nevoie de trei sau patru produse foarte bune. Primim aceste TikTok-uri și Instagram-uri și [credem că] avem nevoie de lucruri, dar nu avem”, a declarat Gellar.

Dar dincolo de selecția produselor, cheia este consecvența. Actrița nu face niciodată rabat de la ritualul său de seară, indiferent de circumstanțe. „Este vorba despre produsele care funcționează și despre consecvență. Dar sunt loială rutinei mele. Nu contează cât de târziu ajung acasă și cât de obosită sunt, machiajul este îndepărtat, pielea mea este spălată și produsele mele sunt aplicate, pentru că trebuie să ai grijă de pielea ta.”

O lecție învățată din adolescență

Iar acest obicei nu este unul nou, ci a fost deprins încă din adolescență, înainte ca Sarah să devină un star mondial. O întâlnire cu un make-up artist i-a schimbat perspectiva pentru totdeauna. „Am jucat într-un serial când eram adolescentă, iar acest make-up artist mi-a spus: «O să te învățăm cum să ai grijă de pielea ta». Am avut primul meu tratament facial, cred că aveam 16 ani, și mi-a rămas în minte de atunci. Sunt genul de persoană care își hidratează fața în avion și o pulverizează cu spray. Face parte și din meseria mea”, a povestit ea.

Pe lângă produsele de bază, actrița folosește și un gua sha și o rolă pentru gât. Când vine vorba de alegeri, preferă eficiența. „Iubesc un produs doi-în-unu. Sunt o fată care caută chilipiruri. Economisește spațiu și economisește timp.”

Războiul cu trendurile de pe TikTok

V-ați întrebat vreodată dacă vedetele încearcă toate ciudățeniile de pe internet? Sarah Michelle Gellar recunoaște că nu este deloc o fană a trendurilor virale din skincare. Ba chiar le privește cu o doză serioasă de scepticism. „Adică, acum cu toții ne punem spermă pe față. Cred că e puțin ciudat, nu? Dar nu sunt o persoană care urmează trendurile. A trebuit să încerc, dar sunt categoric o fată care preferă lucrurile testate și sigure, așa că nu am încercat prea multe.”

Lupta se dă și acasă.

Actrița încearcă să îi insufle aceeași mentalitate și fiicei sale, care este constant bombardată de reclame pe social media. „Cu fiica mea este lupta inversă. Fiica mea vrea fiecare produs de sub soare. Îl vede pe TikTok și apoi trebuie să mergem cu mașina la magazin. Și încerc să o învăț să reducă numărul de produse și să descopere ce funcționează cu adevărat pentru pielea ei, spre deosebire de ce promovează persoana pe care o admiră în săptămâna respectivă pe rețelele sociale.”

Mai fericită acum decât la 20 de ani

În pragul vârstei de 50 de ani, Sarah Michelle Gellar spune că se simte mai bine ca niciodată în pielea ei. Iar această stare de bine nu are legătură doar cu aspectul fizic, ci vine din interior, dintr-o încredere pe care a câștigat-o în timp.

„De fapt, cred că arăt mai bine acum. Am amintiri grozave, dar sunt mai fericită acum. Mă simt mai încrezătoare. Mă simt mai bine”, a concluzionat actrița.