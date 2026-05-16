Sarah Michelle Gellar, ajunsă la 49 de ani, trage un semnal de alarmă legat de nostalgia anilor ’90 care a invadat rețelele sociale. Actrița din Buffy a dezvăluit exact ce tendințe de frumusețe și modă ar trebui să rămână îngropate în trecut.

Generația Z schimbă rapid regulile jocului și aduce înapoi estetica retro, dar noi, femeile care am trăit acele vremuri, știm că nu tot ce e vechi merită purtat din nou. Miza reală aici nu este doar o chestiune de gust, ci și de sănătate a pielii și a părului, mai ales când vine vorba de sprâncene distruse pe termen lung.

Nostalgia pentru deceniul grunge și pop a explodat recent pe platforme precum TikTok, unde adolescente descoperă cu fascinație stilul părinților lor. Gândește-te la toate acele clipuri virale în care fetele își întreabă mamele cum se îmbrăcau în tinerețe.

Recomandari Sarah Michelle Gellar dezvăluie la 49 de ani secretul tenului fără vârstă

Tendințele pe care actrița le vrea uitate

Dar actrița recunoaște că pur și simplu nu mai suportă să vadă anumite stiluri revenind la viață. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, vedeta a fost extrem de directă cu privire la alegerile ei vestimentare.

„Sunt două lucruri pe care nu le vreau înapoi din anii ’90: nu vreau înapoi sprâncenele pensate excesiv. Cu toții arătăm mai bine cu o sprânceană.” – Sarah Michelle Gellar, actriță

Și nu se oprește aici. Chokerele, acele coliere strânse pe gât, sunt pe lista neagră. Ea a explicat că acest accesoriu pur și simplu îți taie gâtul vizual și te face să arăți ca o păpușă ciudată. Iar decolorarea sprâncenelor, o altă practică pe care a încercat-o în tinerețe, este complet exclusă acum. Pensatul excesiv și chimicalele puternice din decolorant pot distruge foliculii de păr, ducând la iritații severe și la pierderea definitivă a firelor.

Recomandari Sarah Michelle Gellar aduce stilul gotic la premiera „Ready or Not 2”

Piesa vestimentară la care nu a renunțat niciodată

Numai că nu totul din acea perioadă este de aruncat. Imaginează-ți o rochie furou fluidă, simplă și elegantă. Aceasta este piesa de rezistență pe care Sarah o adoră și în prezent.

„Apropo, anii ’90 au fost foarte cool. Slavă Domnului că Love Story a adus înapoi rochiile furou. Nu am încetat niciodată să le port.” – Sarah Michelle Gellar, actriță

Dincolo de haine, secretul ei real pentru un ten impecabil la 49 de ani este îngrijirea constantă, învățată încă de la 16 ani pe platourile de filmare. Hidratarea obsesivă, chiar și în avion, face parte din rutina ei zilnică de la care nu face rabat.

Recomandari Sarah Michelle Gellar readuce moda anilor ’90 cu o pereche de pantofi neașteptați

Până la urmă, moda este un ciclu continuu de reinventare, dar alegerile noastre trebuie să ne facă să ne simțim bine în propria piele. Adevăratul test pentru garderoba noastră va fi la vară, când vom afla dacă rochiile furou vor domina din nou străzile sau dacă vom ceda tentației unor accesorii incomode.