Dorian Popa și iubita sa, Andreea, își spun astăzi „DA” într-un cadru de vis, pe malul unui lac. Evenimentul este unul restrâns, cu doar 120 de invitați, format din familie și prietenii cei mai apropiați ai cuplului.

Mirele, emoționat pe pontonul din Buftea

Artistul, vizibil emoționat, a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram câteva imagini de la marele eveniment. Îmbrăcat „la patru ace” într-un costum negru, Dorian a realizat și o scurtă ședință foto, pozând alături de una dintre mașinile sale de lux. Totul se desfășoară într-o locație spectaculoasă din Buftea.

„Cu emoții frumoase, mulțumesc lui Dumnezeu, cu nerăbdare. Abia aștept să înceapă cel mai frumos moment și anume cununia, aici pe ponton, în Buftea. Le transmit gânduri bune tuturor”, a declarat Dorian Popa pentru Știrile KanalD.

Iar despre invitați, a ținut să precizeze că a dorit o ceremonie intimă. Până la urmă, despre asta e vorba. „Vorbim de cei mai apropiați oameni din viața mea, oameni cu care păstrez legătura constant. Este o nuntă de vreo 120 de invitați, o nuntă mică, cu cei mai dragi oameni mie”, a completat artistul.

Prima imagine cu rochia de mireasă

Dar cum arată rochia miresei, vă întrebați? Ei bine, misterul a fost spulberat de unul dintre invitați, care a surprins o imagine cu Andreea și a publicat-o într-un story pe Instagram.

Tânăra a ales o rochie albă, tip sirenă, cu trenă, o creație care îi pune perfect în valoare silueta.

Reacția neașteptată a lui Babs

Vestea nunții a ajuns, inevitabil, și la fosta iubită a lui Dorian, Claudia Iosif, cunoscută publicului larg drept Babs. Cei doi au format un cuplu timp de aproape 12 ani și au fost chiar logodiți, însă nu au ajuns niciodată în fața altarului. Contactată de jurnaliști, Babs (care a aflat vestea din presă) a oferit o reacție elegantă și plină de maturitate.

„Nu aveam de unde să știu. Nu mă interesează, este trecut. Dacă ei cred în căsătorie, le doresc să le fie bine, să fie înțelepți amândoi, să fie fericiți și casă de piatră”, a spus Babs pentru Cancan.