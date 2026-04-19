Dan Negru, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV, a vorbit deschis despre rolul de tată pentru cei doi copii ai săi, Dara și Bogdan. Ajunși la vârsta adolescenței, aceștia trec prin transformări firești, iar Dan Negru abordează această etapă delicată mizând nu pe reguli stricte, ci pe educație, echilibru și, mai presus de toate, pe iubire.

Bunul-simț, nu limite impuse

Întrebat despre limitele pe care le stabilește pentru copiii săi, prezentatorul de la „Jocul cuvintelor” are o perspectivă diferită. E drept că mulți părinți se bazează pe interdicții, însă Dan Negru consideră că totul se clădește în timp, prin încredere. bunul-simț este cel care ar trebui să ghideze deciziile unui adolescent.

„Limitele nu cred că se impun de azi pe mâine, ele vin odată cu toată educația. Nu le impunem limite, au bunul-simț al limitelor. Altfel, nicio limită nu poate opri ceva ce trebuie să vină”, a explicat Dan Negru.

Mai mult, el crede că singura barieră reală în fața deciziilor greșite este afecțiunea părintească. Iar când copiii simt asta, își setează singuri reperele morale. „Nu există limite, am aflat că în viață oricine e capabil de orice. De asta limita e iubirea pe care o dai copiilor. Dacă-i iubești, limita și-o vor impune ei.”

Adolescența, o provocare și o prietenie

Fiica sa, Dara, a împlinit recent 16 ani, iar Bogdan este și el în plină adolescență. Dar cum gestionezi, până la urmă, vârsta asta complicată? Dan Negru recunoaște provocările, dar vede perioada și ca pe o oportunitate de a consolida relația cu ei.

„clar că sunt schimbări, am trecut și noi prin asta. Încercăm să legăm o prietenie cu ei la vârsta asta. E frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”, a mărturisit prezentatorul.

Cariera? „Îi las să-și trăiască adolescența”

Dara a avut deja o incursiune în lumea muncii, lucrând o perioadă la cabinetul mamei sale. Experiența pare să fi fost una pozitivă. „Sper că și-a descoperit meseria, am văzut că îi plăcea ce face. E tare important să te simți bine zi de zi în viața ta și să fii împăcat cu meseria ta”, a povestit tatăl ei.

Numai ca Dan Negru nu pune presiune pe ei să-și aleagă un drum în viață de pe acum. Consideră că fiecare lucru trebuie să vină la timpul său.

„E prea devreme să spun că și-au ales o profesie. Îi las să-și trăiască adolescența liniștiți.”

Valoarea supremă și scutul anti-bullying

Dincolo de orice, lecția pe care Dan Negru vrea să le-o transmită copiilor săi este cea a bunătății. El este convins că un caracter bun este cea mai puternică armă în viață. „Eu cred că bunătatea e cea mai valoroasă calitate a unui om. Bunătatea dezarmează pe oricine și oricând. I-am învățat bunătatea, pentru că un om bun nu poate să fie învins niciodată.”

Poate și datorită faptului că i-a ținut departe de expunerea publică excesivă, copiii săi nu s-au confruntat cu fenomenul bullyingului, tot mai răspândit în școli. „Nu mi-au spus niciodată de vreo situație de bullying”, a confirmat el.

În schimb, i-a învățat să se bazeze unul pe celălalt. Iar relația dintre Dara și Bogdan pare să fie una solidă, bazată pe sprijin reciproc. „Au învățat că în viață se pot baza unul pe altul. Fac echipă bună deocamdată, la începutul vieții.”