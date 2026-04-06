Lumea televiziunii americane este în doliu. Actrița Dee Freeman, cunoscută publicului pentru rolurile din seriale precum „Sistas” și „The Young and the Restless”, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Anunțul trist a fost făcut de familie pe 2 aprilie.

O luptă curajoasă cu cancerul

Familia a fost cea care a anunțat trecerea ei în neființă printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare. „A murit în pace, după o luptă curajoasă și neînfricată”, au transmis apropiații, subliniind că Dee Freeman a fost profund impresionată de sprijinul primit în ultimele luni de viață.

De la Pușcașii Marini la Hollywood

Iar parcursul ei a fost, e drept, unul neobișnuit. Născută în Louisiana în 1959, Freeman s-a înrolat în Corpul Pușcașilor Marini ai Statelor Unite imediat după terminarea liceului, o experiență care i-a format disciplina și reziliența ce aveau să o definească ulterior în cariera artistică (un detaliu mai puțin știut despre ea). Abia după serviciul militar a debutat în teatru, făcând ulterior pasul spre televiziune și film.

Recomandari Actrița Valerie Perrine din Superman a murit la 82 de ani după o luptă cruntă

Publicul o știe cel mai bine pentru interpretarea personajului Valerie Barnes în serialul „Sistas”, unde juca rolul mamei lui Andi Barnes, personaj interpretat de KJ Smith. Dar a apărut și în producții precum „The Young and the Restless”, „Shameless” și „NCIS: Los Angeles”. Între 2010 și 2015, a jucat și în serialul satiric „Pretty”.

O forță tăcută, dincolo de ecran

Dincolo de roluri, omul Dee Freeman a lăsat o impresie puternică. Publicista ei, Desirae L. Benson, a transmis un mesaj emoționant în memoria actriței. „Dee nu a fost doar clienta mea, a fost o persoană pe care am respectat-o și admirat-o cu adevărat”, a spus aceasta.

Recomandari Actrița Carrie Anne Fleming din Supernatural a murit la doar 51 de ani

„Avea o grație, o forță și o autenticitate rare. Chiar și în fața unui cancer pulmonar în stadiul 4, a dat dovadă de curaj și demnitate. Dee avea o putere tăcută care impunea respect fără să fie nevoie să îl ceară. Moștenirea ei nu constă doar în munca ei, ci și în felul în care îi făcea pe oameni să se simtă.”

La momentul morții, actrița lucra la o adaptare în format de roman a spectacolului ei solo, „Poison Gun”, un proiect inspirat din istoria familiei sale. Dee Freeman lasă în urmă doi copii, Amber și Shane, precum și pe mama și pe frații ei.