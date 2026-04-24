Dorian Popa și iubita lui, Andreea, se căsătoresc astăzi, 24 aprilie 2026. Evenimentul este unul extrem de restrâns, cu doar 90 de invitați, și a fost organizat în cel mai mare secret într-o locație idilică din Buftea. Cei doi vor deveni oficial soț și soție în cadrul unei ceremonii religioase atent pregătite.

Nuntă restrânsă, dar de vis

Petrecerea are loc pe malul lacului, într-un local din Buftea. Decorul este unul de poveste. Mii de trandafiri albi împodobesc locația, iar cei doi au fost prezenți încă de ieri pentru a se asigura că totul decurge conform planului. E drept că mulți se așteptau la un eveniment grandios, dar Dorian a explicat de ce a ales o variantă atât de intimă.

„Mergem pe o variantă de eveniment cu număr de invitați restrâns, pentru că nu am vrea să fie ceva prea mare, la care să nu ne putem bucura și să se transforme în clasica nuntă prin care treci ca gâsca prin apă. Plecasem inițial de la ideea de a face acasă, dar mi-am dat seama că nu voi fi gata cu renovările pe care le fac în curte acum. Au trecut șase anișori de când stau în Domnești, și deja e nevoie de o renovare în curte”, a declarat Dorian Popa.

Un meniu de cinci stele

V-ați întrebat vreodată ce mănâncă invitații la o astfel de nuntă? Ei bine, hai sa vedem ce au ales cei doi.

Meniul este unul de lux, cu preparate care mai de care mai sofisticate. Invitații se vor bucura de startere cu caracatiță, icre de somon sau piept de rață afumat. Lista continuă cu scoici Saint-Jacques cu piure de țelină și pesto, bruschete cu migdale, foie gras și paste ravioli cu homar. Pentru varianta de pește, mirii au optat pentru black cod de Alaska cu risotto sălbatic și alge marine. Iar ca fel principal, pe mese vor ajunge cotlete de miel din Noua Zeelandă, mușchi de vită argentinian și piure de cartof cu trufe. Reacția Andreei la degustare a spus totul: „E exact cum am visat, iubirea mea!”.

„Abia așteptăm să fim domnul și doamna Popa”

Dincolo de fast și meniu, emoțiile sunt cele care contează cel mai mult. Dorian Popa a vorbit deschis despre importanța acestui moment pentru el și viitoarea sa soție, subliniind că își doresc să se bucure de fiecare clipă alături de cei mai apropiați oameni.

„Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați, așteptăm momentul cu sufletul la gură, sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa. Asta ne dorim, să fim o familie și pe viitor să se și completeze familia și ne bucurăm că s-a ajuns și la acest moment”, a mai spus vloggerul.

Cererea în căsătorie, ca în filme

Până la urmă, totul a pornit de la un moment special. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani, iar cererea în căsătorie a fost pe măsura așteptărilor.

Dorian Popa a pus marea întrebare în octombrie 2025, în timpul unei vacanțe exotice într-un resort din Maldive. Totul s-a petrecut pe o barcă, iar Andreea a fost, clar, extrem de încântată de surpriză.