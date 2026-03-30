După o carieră impresionantă de 32 de ani în televiziune, Gabriela Cristea face o schimbare majoră. Vedeta, care a decis să se retragă de pe micul ecran în ianuarie 2025, revine acum în fața publicului, dar într-un format complet diferit, lansând un proiect personal în mediul online.

O nouă aventură online

Gabriela Cristea își surprinde fanii cu un proiect nou, descris ca fiind autentic și personal. După o perioadă în care s-a dedicat familiei, vedeta a decis că este momentul pentru o nouă etapă creativă. Anunțul a fost făcut printr-un videoclip pe YouTube, unde a transmis un mesaj direct către cei care o urmăresc de ani de zile. „Vă invit să veniți cu mine într-o altă aventură”, a declarat Gabriela Cristea. Iar această aventură se va desfășura exclusiv în mediul online, unde promite un conținut divers și 100% în stilul său.

Proiectul de suflet al Gabrielei Cristea

Dar despre ce este vorba, mai exact? Principalul său proiect va fi un podcast, o idee pe care mărturisește că o are de multă vreme. „Ce am să fac aici? Am să fac un podcast”, a lămurit vedeta. E drept că mulți se așteptau la o revenire tot pe sticlă, însă planurile ei sunt altele.

Este un vis mai vechi, care prinde contur abia acum.

„Este un proiect de suflet la care m-am gândit încă de anul trecut, de când am hotărât să plec din televiziune”, a explicat Gabriela, subliniind natura personală a acestei noi direcții.

Libertate totală, fără constrângeri

Motivul principal din spatele acestei decizii pare să fie dorința de libertate creativă totală. După atâția ani în sistemul TV (unul destul de rigid, până la urmă), Gabriela Cristea vrea să aducă în fața publicului subiecte relevante, fără constrângerile impuse de un format de televiziune. V-ați gândit vreodată cum e să lucrezi sub presiunea audiențelor și a deciziilor luate de alții? Ei bine, se pare că vedeta vrea să scape de asta. „Vreau să fac lucrurile așa cum simt eu, fără să mă gândesc că altcineva ar trebui să gândească un program de televiziune pe care eu să îl prezint”, a punctat ea. noul proiect îi va permite să controleze în totalitate conținutul și să abordeze temele pe care le consideră cu adevărat interesante pentru comunitatea sa.