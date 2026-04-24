Vestea că maestrul Tudor Gheorghe ar fi ajuns în stare gravă la spital a circulat rapid vineri dimineață, însă artistul a demontat totul cu o ironie fină, printr-un videoclip postat pe Facebook. În timp ce unele publicații vorbeau despre un presupus AVC urmat de o căzătură, Tudor Gheorghe părea mai amuzat ca niciodată de situație.

Reacția ironică a maestrului

Așezat confortabil într-un fotoliu, vizibil binedispus și deloc în suferință, Tudor Gheorghe a comentat zâmbind știrile apărute despre starea sa de sănătate. Replica sa a fost una memorabilă, plină de sarcasm la adresa celor care l-au trimis de urgență la spital, cel puțin pe hârtie.

„Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună! «Maestrul Tudor Gheorghe», adică eu, «este în stare gravă la spital», după cum se vede (arătând în încăperea în care se afla), «după ce și-a pierdut cunoștința în urma unui AVC. Poliția face investigații». Foarte bună știrea, foarte bună!”, a declarat artistul în filmarea publicată online.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la Iași

Dar ce s-a întâmplat, pe bune, în acea zi? Informațiile inițiale, apărute în dimineața de 24 aprilie, relatau că artistul în vârstă de 80 de ani „ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap după ce s-a retras în camera unui hotel din Iași, pe fondul unor probleme de sănătate și a consumului de alcool”. Incidentul ar fi avut loc la Hotelul Moldova din oraș.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Inspectoratul de Poliție Județean Iași a confirmat că a existat un incident. Un apel la 112, dat în jurul datei de 23 aprilie de către un bărbat de 52 de ani, anunța că tatăl său, în vârstă de 80 de ani, a căzut într-un hotel din municipiu și s-a lovit la cap. Poliția a oferit o declarație oficială despre intervenție.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași.

Externat în aceeași zi

Maestrul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași. Acolo a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Artistul a fost externat.

Numai că, în jurul orei 12, exact când se transmitea informația externării, a apărut și filmarea sa celebră pe rețelele de socializare. O coincidență care arată, dincolo de cifre și declarații, că spiritul maestrului Gheorghe rămâne la fel de puternic.