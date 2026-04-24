Maestrul Tudor Gheorghe, în vârstă de 80 de ani, a ajuns de urgență la spital joi, 23 aprilie, după un accident suferit în baia hotelului Moldova din Iași. Artistului i s-a făcut rău, a căzut și s-a lovit la cap, fiind necesară intervenția unui echipaj medical.

Apel la 112 și intervenția autorităților

Totul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, efectuat de un bărbat în vârstă de 52 de ani, care a anunțat că tatăl său a suferit un accident. Informația a fost confirmată oficial de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, care a oferit primele detalii despre incident.

„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași.

Ce s-a întâmplat înainte de căzătură

Dar cum s-a ajuns aici? Surse judiciare au conturat un tablou al evenimentelor premergătoare. Se pare că artistul ar fi consumat alcool la restaurantul hotelului, iar după ce s-a retras în camera sa, a început să acuze stări de amețeală. Momentul de slăbiciune a culminat cu prăbușirea în baie, unde s-a lovit la cap.

Incidentul a avut loc în timp ce maestrul se afla în turneu.

Starea de sănătate, sub atenta supraveghere

Odată ajuns la spital, Tudor Gheorghe a fost preluat imediat de medici pentru investigații amănunțite și tratament. Starea sa de sănătate este acum monitorizată cu atenție de cadrele medicale.

Și, deși se așteaptă încă un comunicat oficial din partea unității medicale care să ofere un diagnostic clar, unele surse (neoficiale, e drept) indică o stare destul de gravă la momentul internării. Până la urmă, polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs nefericitul incident.